Jak podaje niezależna witryna Worldometers, w 2019 roku aborcja była najczęstszą przyczyną śmierci. W minionym roku na całym świecie zamordowano 42 mln 300 tys. nienarodzonych dzieci. To więcej niż liczy populacja Polski.

Worldometers gromadzi zarówno dane rządowe, jak i pochodzące z innych renomowanych źródeł. Na tej podstawie tworzy zestawienia, a także szacunki i prognozy na przyszłość. Z opublikowanych przez portal danych wynika, że w 2019 roku aborcja była najczęstszą przyczyną śmierci.

Wśród statystyk dotyczących zgonów nie uwzględnia się tych spowodowanych „sztucznymi poronieniami”. Tworzy się dla nich osobne statystyki – jako dla „zabiegów medycznych”. Z porównania tych dwóch zestawień wynika jednak, że w 2019 roku najczęstszą przyczyną utraty życia była właśnie aborcja.

Według danych Worldometers, w ubiegłym roku w wyniku aborcji zginęły 42 mln 300 tys. dzieci nienarodzonych. Dla porównania, na raka zmarło 8,2 mln osób, 13 milionów z powodu innych chorób, 5 mln przez palenie papierosów, a 1,7 mln z powodu HIV/AIDS.

„W Stanach Zjednoczonych aborcyjny przemysł śmierci pochłania co roku niemal milion istnień. Od czasu wyroku w precedensowym procesie Roe przeciwko Wade w 1973 roku, Amerykanie pozbawili życia 61 milionów nienarodzonych” – podkreśla radiomaryja.pl.

Lobby aborcyjne coraz wyraźniej dąży do osiągnięcia swoich celów. Aborcja przedstawiana jest jako „uwalniające doświadczenie”, a aborcjonistyczne organizacje tworzą baśniowe opowiadania na jej temat.

W ubiegłym roku szerokim echem odbiła się premiera filmu „Nieplanowane”. Opowiada on historię pracowników aborcyjnego giganta – Planned Parenthood. Zdradza także kulisy funkcjonowania przemysłu aborcyjnego.

Do wstrząsających danych Worldometers odniosła się na Twitterze Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. „Przerażające dane – oszacowano, że w 2019 roku zabito przez aborcję 42,3 miliony dzieci. To najczęstsza przyczyna śmierci na świecie. Trzeba powstrzymać to ludobójstwo!!” – zaapelowała prawnik.

