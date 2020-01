Świat na krawędzi wojny. Przygotowanie do uderzenia? Ewakuacja Amerykanów z Iraku

W ostatnich tygodniach doszło do wymiany ataków między siłami zbrojnymi USA a proirańską milicją. Wydarzenia te miały miejsce na terytorium Iraku.

Teraz USA obawiają się o bezpieczeństwo swoich obywateli. Szykuje się więc wielka ewakuacja Amerykanów z Iraku.

Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta po zabiciu generała Kassema Sulejmaniego. Śmierć dowódcy z pewnością będzie miała poważne konsekwencje dla całego regionu.

Iran już grozi USA. Amerykanie z kolei postawili w stan gotowości swoje siły na Bliskim Wschodzie. Napięcie wyraźnie jest wyczuwalne także w Izraelu.

Jak na razie Amerykański Departament Stanu wezwał swoich obywateli w Iraku do „natychmiastowego opuszczenia kraju”. Ponadto zawieszone zostały prace w bagdadzkiej ambasadzie.

Fresh US travel advice in wake of Soleimani killing: "Depart Iraq immediately." https://t.co/NYemoBdIeR

— Louisa Loveluck (@leloveluck) January 3, 2020