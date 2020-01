Kościół zaostrza zasady udzielania ślubów. Sprawdź, co się zmieni

Konferencja Episkopatu Polski postanowiła zmodyfikować zasady udzielania ślubów. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już w tym roku.

Zanim narzeczeni staną przed ołtarzem, muszą spełnić szereg formalnych wymogów oraz odpowiedzieć na pytania zawarte w kwestionariuszu. Nowe zasady udzielania ślubów będą obowiązywać od czerwca 2020 roku. Zmienią się zarówno same pytania do narzeczonych, jak i forma ich zadawania.

W oświadczeniu w sprawie wejścia w życie nowych wytycznych czytamy, że „po swobodnej rozmowie z narzeczonymi duszpasterz winien zadawać pytania każdemu z nich osobno”.

„Odnotowując odpowiedzi, duszpasterz winien unikać lakonicznego zapisywania ich w formie «tak» lub «nie» (…) Przed rozpoczęciem zadawania pytań przewidzianych w protokole duszpasterz winien odebrać od narzeczonych przysięgę mówienia prawdy (…) do jej złożenia trzeba przygotować księgę Pisma Świętego oraz krucyfiks” – czytamy dalej.

Władze Kościoła katolickiego w Polsce podkreślają, że zmiany w przepisach mają na celu niedopuszczenie do zawierania małżeństw nieważnych. Jak podaje adwokat kościelny Michał Poczmański, w ostatnich latach toczyło się niemal 5 tys. spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa rocznie.

Narzeczeni będą musieli odpowiadać m.in. na pytania o płodność i o to, czy są zdolni do współżycia seksualnego.

Dekret Konferencji Episkopatu Polski ponadto ujednolica przepisy prawa kościelnego, które do tej pory podlegały indywidualnej interpretacji proboszcza. Zatem dobrowolny dotąd wywiad, będzie od tej pory obowiązkowy.

Ponadto w kwestii dobrowolności zawarcia związku małżeńskiego pojawi się dodatkowo pytanie o to, czy rodzina nie przymusza narzeczonych do zawarcia sakramentu. Księża będą także zobowiązani, by odradzać ślub w przypadku małoletnich, którym rodzice pozwolili na zawarcie związku małżeńskiego. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy para spodziewa się dziecka, a ich decyzja wynika z „obawy przed zniesławieniem”.

