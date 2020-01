„Patointeligencja”? A może „Patoinfluencerka” lub „Pasointeligencja”? Wszyscy przerabiają hit Maty. Nawet… taksówkarze! [VIDEO]

„Patointeligencja”, czyli kawałek, którego autorem jest raper Mata, króluje w ostatnim czasie na YouTubie. Hit z wielu względów komentowany jest przez socjologów i polityków. Powstało również wiele przeróbek numeru, m.in „Patoinfluencerka” lub „Pasointeligencja”.

Zazwyczaj raperzy piszą o tym, że było im ciężko, ale wyszli z biedy i patologii. „Patointeligencja” opowiada o młodych ludziach, którzy żyją w dostatki i z nudów robią złe rzeczy.

Przeróbki hitu Maty

Kawałek, który nagrał Mata, stał się tak popularny, że swoją przeróbkę hitu nagrali już chyba wszyscy – influencerzy, taksówkarze… Powstała nawet wersja z popularną osobistością polityczno-internetową, Krzysztofem Kononowiczem.

Mata Feat. LIL KONON:

„Pasointeligencja”:

„Patoinfluencerka”:

Sławomir Mentzen, Magdalena Środa i Jacek Bartyzel komentują hit

Na temat kawałka, od samej premiery, w mediach i na portalach wypowiadają się socjologowie i politycy. Mata powiedział na głos coś, o czym dotychczas milczano – bogata młodzież dzisiaj, zachowuje się tak, jak skini i punkowie w latach 90-tych. Jeśli nie gorzej.

„Patointeligencja bardzo trafnie i mocno pokazuje prawdziwe problemy warszawskiej młodzieży z dobrych domów. Narkotyki, seks, przemoc, alkohol, popieranie lewicy” – napisał w swoich mediach społecznościowych Sławomir Mentzen.

„My to patointeligencja, katolickie przedszkola, strzeżone osiedla. Kurator angielski i gegra, kurator, dilerka dla sportu, nie po to, by przetrwać” – rapuje Mata, a większość zdarzeń, które przedstawia w utworze wydarzyła się naprawdę.

Kawałek skrytykowała Magdalena Środa:

– Młodzi, w swojej znaczącej większości, należą do świata konsumpcji, są zblazowani, bezideowi i wolą nowego smartfona niz demokrację w Polsce. No a oprócz tego ćpają i popisują się markami, które noszą na sobie (młodzieżowy strajk klimatyczny jest cudem!) – napisała naczelna polska feministka.

Do tych słów odniósł się na Facebooku prof. Jacek Bartyzel. – Środa na sterydach – napisał krótko.

Kim jest Mata?

Kim jest autor „Patointeligencji”? Prawda z pewnością wielu zadziwi. Ojcem rapera prawdopodobnie jest wykładowca na UW, prof. Marcin Matczak.

Co ciekawe, raper w omawianym utworze rapuje, że „pie*** mamę i tatę”.