Świat na krawędzi wojny. Rośnie napięcie na linii USA – Iran

Napięcie na Bliskim Wschodzie cały czas rośnie. Komentatorzy wskazują, że istnieje duże ryzyko, że wojna jest coraz bliżej.

Swoje groźby w stronę USA skierował już prezydent Iranu Hasan Rouhani. Jego wpis na Twitterze może być naprawdę niepokojący.

– Wielki naród Iranu zemści się za tę ohydną zbrodnię – napisał między innymi.

Jak donosi na Twitterze serwis The Spectator Index, około godziny 9.30 izraelskie samoloty leciały nad południowym Libanem. Widać zatem, że Izrael poważnie przygotowuje się do operacji zbrojnej.

Donald Trump jak na razie milczy na temat wydarzeń, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie. Jedynie amerykańska ambasada w Bagdadzie poleca, by jak najszybciej opuścić Irak.

Rosjanie ostrzegają, że zabicie generała Kassema Sulejmaniego spowoduje wzrost napięcia w regionie. Już zareagował na ten fakt rynek surowców. Ceny ropy naftowej od razu poszybowały w górę.

Iraelski premier Benjamin Netanjahu przerwał swoją wizytę w Grecji. Z kolei przywódca libańskiego Hezbollahu Hasan Nasr Allah domaga się wymierzenia kary Stanom Zjednoczonym.

Świat natomiast czeka na oficjalne stanowisko Donalda Trumpa, który wciąż milczy. Jego decyzję chwalą natomiast Republikanie, zaś Demokraci zarzucają mu, że wplątał Amerykę w kolejną wojnę.

The flag of General Soleimani in defense of the country's territorial integrity and the fight against terrorism and extremism in the region will be raised, and the path of resistance to US excesses will continue. The great nation of Iran will take revenge for this heinous crime.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 3, 2020