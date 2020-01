Janusz Korwin-Mikke rozpętał burzę na Twitterze! „Donald Trump postanowił zostać ZBRODNIARZEM. Izrael popiera to morderstwo” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji i prezes partii KORWiN, w ostrych słowach na Twitterze skomentował ostatnie wydarzenia, które wstrząsnęły światem. Mowa tu o zabiciu Kasema Sulejmaniego, irańskiego generała, przez Amerykanów. Winny wg polityka jest Donald Trump.

„Zawsze mówiłem, że JE Donald Trump podejmuje jedną decyzję słuszną, drugą złą. Tym razem postanowił zostać zbrodniarzem. Czekam na reakcję uczciwych Amerykanów. Dawanie małpie do rąk drona… A ma On i guzik atomowy. Niewyobrażalne!” – napisał na Twitterze Janusz Korwin-Mikke.

Amerykanie działali „prewencyjnie”, nieprowokowani i bez ostrzeżenia. Niektórzy uważają, że tym razem to amerykańska armia zachowała się jak terroryści wobec islamistów.

Powinno dojść do impeachmentu. Niestety decyzje podejmie Izrael

„P.Ron Paul słusznie zauważył, że JE Donald Trump wreszcie dostarczył powodu do impeachmentu. Problem w tym, że Demokraci to na ogół lobby pro-izraelskie, a Izrael popiera to morderstwo. PS. Co na ten temat mówią przeciwnicy kary śmierci?” – Korwin-Mikke przywołał słowa znanego konserwatywno-liberalnego polityka z Partii Republikańskiej.

Trump zrobił to żeby wygrać wybory?

Janusz Korwin-Mikke udostępnił również nagranie, o którym również my pisaliśmy. Trump zarzuca w nim Obamie, że jest gotowy wywołać wojnę z Iranem, byle tylko wygrać wybory. Tym razem to Trump ubiega się o reelekcję, a wojna powoli staje się faktem.

Bezmyślne wyzywanie od ruskich trolli

Poplecznicy partii PiS i PO zarzucają politykowi w komentarzach bycie „ruskim trollem”. W dzisiejszych czasach lepiej mówić nieprawdę lub głosić rzeczy niemoralne, aniżeli przez przypadek powiedzieć cokolwiek zgodnego z polityką Kremla.

Prawdopodobnie gdyby Donald Trump zabił kogoś własnoręcznie na wizji, a następnego dnia polscy politycy stwierdziliby, że było to konieczne, to krytyka tego morderstwa również była by uznana za „bycie ruskim trollem”.

