SZOKUJĄCE NAGRANIE! Trump chce wojny z Iranem, aby wygrać wybory prezydenckie? Mówił o tym już wcześniej [VIDEO]

– Wierzę, że on [Barack Obama] zaatakuje Iran przez wyborami. Ponieważ on sądzi, że to jedyna droga żeby wygrać – mówił Donald Trump na nagraniu pochodzącym z okresu poprzedniej kampanii.

Teraz to Stany Zjednoczone Donalda Trumpa przeprowadziły precyzyjny atak rakietowy, w którym zginął irański generał Kasem Sulejmani.

