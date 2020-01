Szymon Hołownia o związkach partnerskich. Co powiedział znany celebryta?

Wielu wyborców zastanawia się co sądzi Szymon Hołownia o związkach partnerskich. Ostatnio kandydat na urząd prezydenta został nawet zapytany o tę kwestię.

Najbardziej egzotyczny kandydat na najwyższy urząd w państwie był ostatnio gościem Bogdana Rymanowskiego w Polsat News. Prowadzący zapytał go o stosunek do aborcji. Z kolei podczas wideoczatu wyborcy dowiedzieli się co sądzi Szymon Hołownia o związkach partnerskich.

Będąc publicystą Hołownia zawsze podkreślał, że jest przeciwnikiem aborcji, gdyż jest ona zawsze zabijaniem. Jego słowa, które padły w odpowiedzi na pytanie Rymanowskiego, mogą być zaskoczeniem dla wielu wyborców.

– Uważam, że ustawy nazywanej „zgniłym kompromisem”, ale jednak kompromisem, wypracowanym w debacie długiej i ostrej, nie należy zmieniać ani w jedną, ani w drugą stronę – powiedział Hołownia.

Podczas wideoczatu kandydat wyraził także swój stosunek do związków partnerskich.

– Jeżeli ja będę prezydentem, a wy to przegłosujecie – związki partnerskie dla osób tej samej płci – to ja nie miałbym problemu z podpisaniem tej ustawy – powiedział.

Jak zatem widać poglądy Szymona Hołowni są jasne. Ciekawe czy przyciągnie on do siebie wyborców katolickich. Wszak przez lata był on „katolickim” publicystą.