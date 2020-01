Zamach w Bagdadzie. Rakieta spadła przy ambasadzie USA

Reporter Barzan Sadiq z Kurdistan24 opublikował zdjęcia i relacje z ataku rakietowego w stolicy Iraku. Rakiety uderzyły w tzw. Zieloną Strefę.

Reporter poinformował, że w wyniku ataku trzy osoby zostały ranne.

#BREAKING

In total two blasts heard in #Baghdad. One rocket fired towards al-Jadriyah close to the Presidential complex and the other one landed in vicinity of #US embassy.

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) January 4, 2020