Korwin-Mikke o 447, Wilk o podatkach, Braun o wolności, Bosak o prawyborach. Zobacz wystąpienia kandydatów Konfederacji w Katowicach! [VIDEO]

W Katowicach odbył się dziesiąty prawyborczy zjazd Konfederacji Wolność i Niepodległość. Kolejny, który w całości transmitowany był na kanale NCzasTV. To świetna okazja, by poznać lepiej każdego z kandydatów oraz ich wizję na kształt Polski.

Podczas prawyborów prezydenckich Konfederacji w Katowicach obecni byli wszyscy kandydaci ubiegający się o nominację środowisk wolnościowych, narodowych i konserwatywnych w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Każdy miał po 10 minut na wystąpienie.

Pierwszy przemawiał Krzysztof Tołwiński, reprezentujący środowiska rolników w Konfederacji. – Prezydent powinien stać na straży własności. Pytam, w jaki sposób obecny prezydent, popierając ustawodawstwo przygotowywane przez rząd, stoi na straży własności? – pytał.

Jako jeden z przykładów podał przymusowe odbieranie zwierząt pod naciskiem eko-terrorystów. Inne to konfiskata przez państwo znalezionych cennych rzeczy na własnej działce czy odbieranie w ramach specustawy terenów pod budowę np. dróg ekspresowych.

Druga na scenę wyszła Magdalena Ziętek-Wielomska. Na początku szczerze przyznała, że to jej początki w polityce i na własnej skórze przekonuje się, jak ciężka to praca. Następnie sporo mówiła o kapitalizmie oraz o tym, że – według jej doświadczeń – nie państwo jest wrogiem przedsiębiorców, ale zagraniczne korporacje. – Przedsiębiorcy potrzebują ochrony państwa przed obcym kapitałem. Przedsiębiorcy chcą państwa i nie jest to żaden socjalizm – twierdzi.

„Przedsiębiorstwo Holokaustu nie ma żadnych praw do naszych pieniędzy”

– Czekając na swoją kolej, patrzyłem na tę urnę. Jak rośnie w niej zielony stosik kart. Dla nas, jako kandydatów, to jest widoczny znak rosnących nadziei związanych z naszymi prawyborami, z naszą Konfederacją – tak z kolei wystąpienie rozpoczął Krzysztof Bosak.

– Bierzecie udział w najpiękniejszym demokratycznym plebiscycie, jaki kiedykolwiek zorganizowała jakakolwiek partia – mówił Artur Dziambor. – Bierzecie udział w plebiscycie partii, której zarzuca się faszyzm, antydemokratyczność i wszystkie inne możliwe rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy absolutnie upupieni, mamy przyprawioną gębę okropnych ludzi – kontynuował.

Piąty na scenie pojawił się Paweł Skutecki, który reprezentuje środowiska Polaków wykluczonych z różnych dziedzin. Polaków, którzy są przedmiotem, a nie podmiotem w relacjach z państwem. Jak na poprzednich zjazdach, tak i teraz zaprosił do podzielenia się swoimi historiami mniej znane osoby. Tuż po Skuteckim głos zabrał Janusz Korwin-Mikke.

Prezes partii KORWiN odniósł się m.in. do ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie, do rzekomej walki z globalnym ociepleniem czy ustawie 447 JUST. – Ja chcę mieć rząd, który będzie realizował interesy Polski, a nie Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. (…) Prezydent powinien powiedzieć krótko: przedsiębiorstwo Holokaustu nie ma żadnych praw do naszych pieniędzy – mówił.

„Jedyna dziedzina, w której obowiązuje prawo stanowe”

Największy aplauz wzbudziło wejście na scenę Grzegorza Brauna. Założyciel Konfederacji Korony Polskiej. – Jesteśmy za tym, aby państwo po to było silne, żeby Polacy mogli być wolnymi ludźmi, a nie niewolnikami własnego państwa. Jesteśmy narodowcami, ale nie szowinistami, którzy odprawiają rytualne tańce wokół totemu dzikiego plemiennego – to fragment z jego przemówienia.

Jacek Wilk na prawybory przyjął taktykę, że na każdym ze spotkań porusza inny temat. W Katowicach mówił przede wszystkim o absurdalnym systemie podatkowym w Polsce. – Polska rozwija się nie dzięki, ale pomimo systemu podatkowemu. To jedyna dziedzina w Polsce, w której obowiązuje jeszcze prawo stanowe – przekonywał.

Prawyborcze wystąpienia zamknął Konrad Berkowicz. Poseł zaczął od kilku żartów, czym setnie ubawił licznie zgromadzonych na sali sympatyków. W dalszej części przemówienia skupił się nad wyjaśnieniem czym jest konserwatywny liberalizm i dlaczego jest wolnościowcem. Podjął także polemikę z Magdaleną Ziętek-Wielomską, która twierdzi, że kapitalizm to ustrój gospodarczy sprzyjający egoistom. Berkowicz był odmiennego zdania.

W Katowicach swoje głosy oddało aż 650 sympatyków Konfederacji. 260 z nich zdobył Bosak, co przełożyło się na 15 mandatów elektorskich. Kolejne miejsca zajęli Grzegorz Braun i Artur Dziambor. Pełne wyniki prezentujemy w TYM miejscu.

Kandydaci Konfederacji w prawyborach. Ich występy:

Krzysztof Tołwiński – od 16:16

Magdalena Ziętek-Wielomska – od 26:20

Krzysztof Bosak – od 37:34

Artur Dziambor – od 48:47

Paweł Skutecki – od 58:10

Janusz Korwin-Mikke – od 1:07:51

Grzegorz Braun – od 1:18:24

Jacek Wilk – od 1:29:11

Konrad Berkowicz – od 1:39:35

Komentarz redakcyjny – od 2:02:20

Wywiady (Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun) – od 2:14:12