Niemcy. Makabryczne odkrycie policji [VIDEO]

Niemcy żyją historią jak z horroru. W Langerwehe pracownica piekarni, po powrocie z pracy, odkryła zakrwawione ciała w domu, w którym mieszka.

Na miejsce wezwana została policja. Funkcjonariusze znaleźli na parterze budynku trzy zakrwawione korpusy.

Według gazety „Aachener Nachrichten” ciała były całe pokryte krwią. Niemieccy dziennikarze twierdzą, że były to trzy osoby dorosłe.

Beamte der #Polizei entdeckten am Samstagvormittag drei Tote in einem Familienhaus in #Langerwehe bei #Düren. Einzelheiten zu dem Fall sind noch unklar. https://t.co/WbUSv4RIEF

— Aachener Nachrichten (@an_topnews) January 4, 2020