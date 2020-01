PILNE! Premier Iraku wezwał ambasadora USA. Będą rozmawiać o wycofaniu wojsk USA

Premier Iraku poinformował amerykańskiego dyplomatę o wspólnych krokach jakie trzeba podjąć, by ułatwić wycofanie wojsk USA z kraju.

Jest to efekt rezolucji, jaką przyjął w niedzielę iracki parlament, która obliguje rząd do podjęcia działań na rzecz usunięcia obcych wojsk z Iraku.

Przed głosowaniem premier Adil Abdul-Mahdi w swoim wystąpieniu rekomendował takie właśnie rozwiązanie. Mówił, że jest to w interesie zarówno Bagdadu jak i Waszyngtonu.

Zabicie irańskiego generała Kassema Sulejmaniegookreślił jako „zabójstwo polityczne”. Mówił, że Sulejmani był w Bagdadzie na jego zaproszenie.

Wczoraj iracki MSZ wezwał amerykańskiego ambasadora w Bagdadzie w związku z „rażącym naruszeniem suwerenności kraju”. Za takie uznano ataki na irackie milicje i zabicie Sulejmaniego.

