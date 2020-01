Duda o słowach Putina, sytuacji na Bliskim Wschodzie i uroczystościach w Izraelu

Wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina zakłamują w sposób ewidentny prawdę historyczną; są swoistym rewizjonizmem poststalinowskim, próbują przerzucić na Polskę odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej – mówił podczas posiedzenia Rady Gabinetowej prezydent Andrzej Duda.

Prezydent otwierając we wtorek posiedzenie oświadczył, że Rada omówi sytuację na Bliskim Wschodzie, obchody 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau oraz zadania polityki historycznej w kontekście relacji polsko-rosyjskich.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Prezydent podkreślił, że po akcji zbrojnej USA, w wyniku której zginęli irański generał Kasem Sulejmani dowodzący wchodzącymi w skład Strażników Rewolucji brygadami Al-Kuds i dowódca proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis, sytuacja w tym regionie w sposób oczywisty dotyczy także Polski ze względu na nasze członkostwo w NATO.

„W samym Iraku mamy ponad 200 żołnierzy, którzy tam wykonują swoją służbę i w związku z tym w tej sytuacji, która zaistniała, nie mamy żadnych wątpliwości, że znaleźli się w warunkach, które śmiało określić mianem warunków szczególnych” – powiedział

Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku, Jordanii, Katarze i Kuwejcie szkoli siły irackie i jordańskie, prowadzi też szkolenia w zakresie obsługi i napraw poradzieckiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Liczebność PKW Irak wynosi do 350 osób.

Uroczystości w Izraelu

Andrzej Duda odnosząc się do uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, które odbędą się 27 stycznia podkreślił, że spodziewany jest udział delegacji z całego świata – prezydentów, premierów i koronowanych głów. Przede wszystkim zaś – jak dodał – w uroczystościach wezmą udział ocaleni i ocalali. „Oni z całą pewnością będą z jednej strony współgospodarzami, ale z drugiej strony także i najważniejszymi gośćmi tego niezwykłego wydarzenia” – podkreślił.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że w tym roku Światowe Forum Holokaustu – fundacja, która ma charakter prywatny – wraz z Yad Vashem zaprasza do Jerozolimy przywódców z całego świata, by oddać pamięć ofiarom Holokaustu. Przekazał, że również on dostał zaproszenie na te uroczystości, ale – jak mówił – z zaproszenia wynika, że wystąpienie prezydenta Polski nie jest przewidywane.

„Zwróciliśmy się już dawno temu do strony izraelskiej na najróżniejsze sposoby, aby ten głos prezydentowi Rzeczypospolitej jako najważniejszemu przedstawicielowi naszego państwa mógł być tam udzielony” – podkreślił prezydent. Jak zauważył, planowane są tam wystąpienia prezydentów Niemiec, Izraela, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Rosji.

Duda ocenił, że zabranie głosu przez prezydenta Polski – kraju, którego najwięcej obywateli zostało zamordowanych w Holokauście – jest czymś całkowicie naturalnym i z punktu widzenia prawdy historycznej – czymś koniecznym.

Duda odpowiada Putinowi

„Na to wszystko nałożyły się wypowiedzi prezydenta Federacji Rosyjskiej pana Władimira Putina formułowane w ostatnim czasie przede wszystkim przez niego, ale oczywiście także przez cały szereg polityków rosyjskich i komentatorów mniejszej wagi, które zakłamują w sposób ewidentny prawdę historyczną. Które są niczym innym, tylko jakimś swoistym rewizjonizmem poststalinowskim, bo nie sposób tego inaczej nazwać, które m.in. próbują przerzucić na Polskę odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej, sugerowana jest odpowiedzialność Polaków także za zagładę Żydów, wskazywany jest rzekomy polski antysemityzm z uogólnieniami, które w sposób rażący naruszają nie tylko interes Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim ranią i w niesprawiedliwy sposób traktują Polaków, zwłaszcza tych, którzy są Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” – oświadczył prezydent.

(PAP)