Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej postanowił złożyć na Twitterze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które w tym czasie obchodzą prawosławni i grekokatolicy. Internauci wypominają politykowi hipokryzję.

„Z okazji prawosławnych świąt Bożego Narodzenia życzę wesołych i spokojnych świąt wszystkim, którzy je dziś obchodzą, a szczególnie gorąco prawosławnym i grekokatolickim mieszkańcom @warszawa pochodzącym z Ukrainy – з Різдво́м Христо́вим! #WarszawaDlaWszystkich” – napisał na Twitterze Paweł Rabiej. Co więcej, do wpisu załączył także grafikę przedstawiającą scenę narodzenia pańskiego.

W komentarzach Interanuci wypomnieli wiceprezydentowi Warszawy, że podobnych życzeń nie składał dwa tygodnie temu katolikom.

„No proszę, przypomniał pan sobie o religijnym charakterze świąt. Szkoda tylko hipokryto, dlaczego zapomniałeś złożyć podobne 2 tygodnie temu dziesiątkom milionów katolików, także tym z Warszawy” – czytamy.

„Ateista walczący z Kościołem składa życzenia na Boże Narodzenie prawosławnym🤦‍♂️” – podkreślił inny.

„Życzeń z okazji katolickiego Bożego Narodzenia brak. Za tą są wpisy kumpeli z partii, że w to skandal by urzędnik państwowy choćby mówił o tym.święcie….” – podkreślali.

Użytkownicy Twittera zwrócili także uwagę na szczególne wyróżnienie chrześcijan pochodzących z Ukrainy.

„A dlaczego szczególnie im? czym są lepsi od polskich wyznawców prawosławia i ludzi innych narodowości tego wyznania?” – pytali.

„A 24go nie złożył Pan życzeń Warszawiakom. Składa pan za to zawsze życzenia Ukraincom, Niemcom, Izraelczykom ale zawsze zapomina o mieszkańcach Warszawy narodowości Polskiej. Smutne” – skwitował inny użytkownik.

Atak Rabieja na Kościół

Paweł Rabiej, oprócz tego, że jest zadeklarowanym homoseksualistą, „wsławił się” ostatnio m.in. atakiem na abpa Marka Jędraszewskiego.

„Z perspektywy dotkniętej ogniem #Australia, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno. Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę. Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce” – pisał.

Była to reakcja na słowa duchownego, który przestrzegał przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą ekologizm. – Bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzajów. Gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – powiedział abp. Marek Jędraszewski.

Źródła: Twitter/nczas.com