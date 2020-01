Wojna Iranu z USA już trwa. Na szczęście na razie ogranicza się do wpisów prezydentów obu krajów na Twitterze.

Prezydent Iranu Hasan Rowhani w poniedziałek napisał na Twitterze, że nikt nie powinien grozić jego narodowi. To odpowiedź na niedawny tweet prezydenta USA Donalda Trumpa, w którym zagroził on amerykańskim atakiem na dziesiątki celów w Iranie.

– Ci, którzy czynią aluzje do liczby 52, powinni pamiętać też o liczbie 290. #IR655 – napisał Rowhani.

– Nigdy nie groźcie narodowi irańskiemu – dodał.

Zawarty we wpisie hasztag to odniesienie do samolotu pasażerskiego irańskich linii Iran Air, który 3 lipca 1988 roku podczas wykonywania lotu nr IR655 został zestrzelony przez amerykański krążownik USS Vincennes.

Samolot przelatywał nad irańskimi wodami terytorialnymi Zatoki Perskiej, w standardowym korytarzu powietrznym. Zginęło wówczas 290 osób znajdujących się na jego pokładzie.

Według Amerykanów irański samolot omyłkowo zidentyfikowano jako irański samolot wojskowy. USS Vincennes przed odpaleniem rakiet miał 11 razy próbować nawiązać łączność radiową z samolotem, który nie odpowiadał.

Rząd w Teheranie uznał atak na cywilną maszynę za rozmyślny akt barbarzyństwa i agresji. Według władz Iranu miało to zmusić kraj do zawarcia rozejmu w trwającej wojnie z Irakiem.

Tweet irańskiego przywódcy to reakcja na wpis Trumpa, który napisał w sobotę:

– Jeśli Iran zaatakuje Amerykanów lub amerykańskie aktywa, to mamy namierzone 52 irańskie miejsca (odpowiadające liczbie 52 amerykańskich zakładników wziętych w niewolę przez Iran wiele lat temu)”. Wśród tych celów mają się według niego znajdować miejsca „ważne dla Iranu i irańskiej kultury”. Te cele oraz sam Iran będą zaatakowane bardzo szybko i mocno – ostrzegł.

W swoich tweetach prezydent USA odnosił się do kryzysu zakładników z lat 1979-1981. Irańscy studenci zajęli wtedy ambasadę USA w Teheranie, a osoby znajdujące się w placówce wzięli jako zakładników.

Napięta sytuacja między Iranem i USA

Do wymiany tweetów między prezydentami USA i Iranu dochodzi w okresie wzmożonych napięć w relacjach między obu krajami. Pogorszyły się one znacząco po amerykańskim ataku na terenie międzynarodowego lotniska w Bagdadzie, przeprowadzonym w nocy z czwartku na piątek, podczas którego zginął m.in. irański generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej irańskiej jednostki Al-Kuds.

Teheran zapowiedział odwet za atak na tego wpływowego na Bliskim Wschodzie wojskowego. Szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif oświadczył w sobotę, że „rozpoczął się koniec wrogiej działalności USA w Azji Zachodniej”.

