Artur Dziambor w Polsat News przypomina tajemnicze nagranie, na którym jest Donald Trump. Czy to dlatego wybuchł konflikt USA – Iran? [VIDEO]

Artur Dziambor był gościem programu Agnieszki Gozdyry w Polsat News. Poseł Konfederacji wypowiadał się nt. bieżących wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Przypomniał również tajemnicze nagranie, na którym jest Donald Trump, i które może mieć związek z konfliktem USA – Iran.

– My rano złożyliśmy wniosek by Sejm i Komisja Obrony […] zastanowiła się nad wycofaniem naszych wojsk. Stanowczo stwierdziliśmy, że […] to nie jest nasz spór. To nie jest nasza wojna – Artur Dziambor przedstawił stanowisko Konfederacji ws. ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Przedstawiciel PiS, które jest radykalnie amerykanofilskie, próbował zakrzyczeć posła Konfederacji populistycznymi oskarżeniami. Dziambor zniósł atak krzykacza ze stoickim spokojem.

Artur Dziambor przypomniał też o nagraniu z przed kilku lat, na którym Donald Trump mówi, że Obama jest gotów nawet wypowiedzieć wojnę Iranowi byle zdobyć reelekcję. Wielu komentatorów uważa, że teraz Trump stosuje tę samą strategię.

Temat nagrania, o którym mówi poseł Dziambor był już opisywany przez nczas.com.

Polityk wypowiedział się również na temat stacjonujących w Polsce wojsk amerykańskich.

– Ja bym jednak wolał, żebyśmy doszli do tego, że to nasze wojsko musi być jak najsilniejsze – stwierdził.