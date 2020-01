Jaki potencjał ma półmilionowa irańska armia? Zdaniem ekspertów to skansen

W obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie wiele osób zastanawia się jaki potencjał ma irańska armia. Czy jest ona w stanie konkurować z wojskiem USA?

Ranking Global Firepower pokazuje, jaki potencjał ma irańska armia. Z tego zestawienia wynika, że zajmuje ona 14. miejsce w ujęciu ogólnoświatowym.

Armia irańska liczy 534 tys. żołnierzy. To najwięcej spośród wszystkich państw Bliskiego Wschodu. Do tego posiada ona jednostki specjalne.

Gdy zaś idzie o sprzęt, którym dysponuje irańskie wojsko, jest on bardzo zróżnicowany. Niemniej jednak trudno jest tutaj mówić o potędze militarnej.

Najlepsze samoloty, którymi dysponuje Iran, to myśliwce F-14 amerykańskiej konstrukcji. Maszyny te mają już najlepsze lata dawno za sobą i ustępują pola samolotom USA. Co ciekawe, Irańczycy pracują nad zupełnie nowym myśliwcem. Ma to być AIO F-313 Qaher, jednakże nikt tak naprawdę nie widział go w powietrzu.

Siły morskie również nie należą do najmocniejszych. Okręty, włącznie z fregatami rakietowymi, które są w posiadaniu Iranu, nie mają bowiem szans w starciu z konstrukcjami amerykańskimi.

Poważną bronią wydają się rakiety balistyczne Sepah. W rzeczywistości posiadają one bardzo ograniczone możliwości wykorzystania na polu walki. Ponadto ich celność nie jest najlepsza.

Źródło: Global Firepower, gazeta.pl