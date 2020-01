Niemcy w Himalajach. Czego szukali tam nazistowscy zbrodniarze?

Ponad 70 lat temu w Himalaje wyruszyła niemiecka ekspedycja. Oficjalnie miała ona badać tamtejszą przyrodę. Czego naprawdę szukali Niemcy w Himalajach?

Niemcy w Himalajach nie znaleźli się w sposób przypadkowy. Od dawna byli oni świadomi, że wśród tamtejszych ludów krąży wiele tajemniczych legend.

Jedną z nich jest opowieść o Agharcie – podziemnym królestwie, którego mieszkańcy znają wszystkie tajemnice kosmosu. Tamtejsi uczeni znali ponoć sekret wielkiej mocy goro, która może „wysadzić w powietrze połowę planety, osuszyć morze, stepy zmienić w ocean, a góry rozsypać w piasek pustyni”.

Motyw tej mitycznej krainy pojawił się w XIX w. w literaturze europejskiej. Nic więc dziwnego, że Niemcy postanowili sprawdzić, czy Agharta naprawdę istnieje.

Wiosną 1938 r. do Tybetu wyruszyła wyprawa pod kierownictwem Ernsta Schäfera. Z jej inicjatywą wyszedł sam Heinrich Himmler.

Schäfera był zoologiem, członkiem NSDAP i SS. Na początku lat 30. XX w. wziął udział w 2 amerykańskich wyprawach do Tybetu.

Niemiecka wyprawa rozpoczęła się od Cejlonu, skąd wyruszyła do Kalkuty, a następnie do królestwa Sikkim w Himalajach. W styczniu 1939 r. Niemcy dotarli do Lhasy. Tam spotkali przedstawicieli lokalnych elit.

Dr Nicholas Goodrick-Clarke, specjalizujący się w zagadnieniu europejskiego okultyzmu, napisał: „Choć oficjalnie nie wspominano o ezoterycznych zainteresowaniach Himmlera związanych z pochodzeniem Aryjczyków, uczestnicy wyprawy dokonali pomiaru twarzy tybetańskich nomadów. Zachowała się bogata dokumentacja na temat świąt religijnych i ludowych, życia mieszkańców Tybetu oraz […] wykorzystywania przez lamów dziwnych dźwięków do inwokacji bóstw. Schäfer przybył do Berlina z wieloma zwierzętami i 108 tomami świętych pism tybetańskich, które dostał od Dalajlamy”.

Po powrocie do III Rzeszy uczestnicy ekspedycji ofiarowali Hitlerowi podarki z wyprawy. Przywieźli też zbiór informacji o faunie i florze Himalajów oraz o zwyczajach tamtejszej ludności.

Niemcom nie udało się jednak zdobyć żadnych konkretnych informacji na temat mitycznej Agharty. Niemniej jednak uznawali, że wojna z ZSRR pozwoli im odzyskać świętą ojczyznę Aryjczyków. Konfrontacja ta zakończyła się jednak porażką III Rzeszy.

Źródło: onet.pl, N. Goodrick-Clarke, Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity, Nowy Jork 2003