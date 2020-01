PILNE! Oświadczenie Donalda Trumpa: Nikt nie ucierpiał w Iraku. Poproszę NATO, aby bardziej zaangażowało się w proces bliskowschodni

Prezydent Stanów Zjednoczonych wydał specjalne oświadczenie ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie. Donald Trump odniósł się do zabicia przez USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego oraz ataków odwetowych Iranu na bazy wojskowe USA w Iraku.

– Tak długo, jak jestem prezydentem USA, Iran nigdy nie będzie mógł być w posiadaniu broni atomowej. Chciałbym poinformować Amerykanów, że powinniście być wdzięczni i szczęśliwi, ponieważ żaden Amerykanin nie ucierpiał w irańskim ataku – rozpoczął przemówienie Trump.

Zdaniem Trumpa udało się ocalić personel wojskowy baz dzięki systemowi ostrzegania przed atakiem. – Chciałbym oddać hołd wszystkim żołnierzom, którzy służą w Iraku. Odnotowaliśmy tylko niewielkie straty, jeśli chodzi o bazy wojskowe – kontynuował prezydent USA. Wcześniej państwowa irańska telewizja informowała o 80 zabitych „amerykańskich terrorystach”.

CNN, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji podaje, że Iran mógł celowo nie trafić bezpośrednio w obszary, na których stacjonują amerykańscy żołnierze. Jak spekulują, Iran obawia się wojny, a chybionymi atakami chciał jedynie „przesłać wiadomość”.

„Iran odpuszcza”

– Wydaje się, że Iran odpuszcza, jeśli chodzi o retorykę. I to bardzo dobrze. Iran jest głównym sponsorem terroryzmu. Ich chęć posiadania broni atomowej jest ogromnym zagrożeniem dla całego świata. Nigdy nie dopuścimy, by do tego doszło. Tolerowaliśmy destrukcyjne zachowania Iranu na Bliskim Wschodzie, ale tamte dni dobiegły końca. – zapewniał Trump.

Odniósł się także do działań zabitego gen. Sulejmaniego. – Szkolił terrorystów, szkolił Hezbollah. Był odpowiedzialny za ataki na cywilów. Mordował wielu Amerykanów poprzez instalowanie materiałów wybuchowych przy drogach. Był również odpowiedzialny za brutalny atak na ambasadę USA w Iraku. Wiemy, że planował kolejne ataki, ale powstrzymaliśmy go – argumentował.

Trump zapowiedział także ścisłą współpracę z NATO. – Dzisiaj poproszę NATO, aby stało się bardziej zaangażowane w proces bliskowschodni – poinformował prezydent USA.

W środę nad ranem z terytorium Iranu wystrzelonych zostało ponad 20 pocisków rakietowych, które uderzyły w cele USA w Iraku. Przede wszystkim w bazę Ain Al-Asad, w której stacjonują również polscy żołnierze, położoną 160 km na zachód od Bagdadu, i bazę w Irbilu na północy. Jak podały irańskie media, był to odwet za zabicie w zeszłym tygodniu przez USA wpływowego irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.