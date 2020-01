Ogromne problemy z bankowością internetową w trzech dużych bankach

Klienci trzech dużych banków mogą mieć problemy z bankowością internetową i aplikacją mobilną. Dotyczy to posiadaczy kont w Santander Baku, ING Banku Śląskim i mBanku.

mBank poinformował, że ma problemy z bankowością internetową. Po godz. 12.00 oświadczył, że klienci mogli mieć kłopot z zalogowaniem się do aplikacji mobilnej oraz serwisu transakcyjnego. Odcięci od swoich pieniędzy byli także użytkownicy BLIK-a. Nie odnotowano natomiast problemu z płatnościami kartą.

Około 13 bank oświadczył, że serwis transakcyjny znów działa. „Pracujemy nad przywróceniem działania aplikacji mobilnej” – napisano na Twitterze.

Podobne problemy mieli także klienci Santander Banku i ING Banku Śląskiego. Użytkownicy mieli utrudniony dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Warto przypomnieć, że obecny minister finansów Tadeusz Kościński jest zagorzałym przeciwnikiem gotówki. Postuluje całkowite przejście do płatności bezgotówkowych.

– Wszyscy dbamy o środowisko i chcemy, żeby było coraz lepiej dla nas. Mówimy o powietrzu, o drzewach itd. Ale zapominamy, że jak mamy w Polsce 220 mld w gotówce, w banknotach i w monetach, to jaki to ma wpływ na środowisko. Skąd ten papier jest, skąd ten metal na te monety jest. Więc to ma ogromny wpływ – twierdził szef resortu finansów.

Na szkodliwość wycofania obrotu gotówkowego uwagę zwracali m.in. politycy Konfederacji. Podkreślali oni również, że minister finansów w rządzie PiS jest postacią co najmniej enigmatyczną.

– Nie podoba nam się postać pana ministra finansów. Z jednego prostego powodu – po prostu go nie znamy. Wiemy tylko, że zlikwidować w Polsce obrót gotówkowy. Będziemy zbierać podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla ministra Kościńskiego – oceniał Jakub Kulesza.

– Pan Minister jest człowiekiem, którego znamy jedynie z niezbyt obszernej notki w Wikipedii i paru występów publ. To za mało jak na człowieka, który zarządza całkiem bezpośrednio portfelem każdej polskiej rodziny. W tych sprawach potrzebujemy minimum zaufania – zauważył Grzegorz Braun.

– Narodowcy, wolnościowcy, tradycjonaliści – wszyscy jesteśmy przeciwko wycofaniu gotówki – w imię obrony własności prywatnej i prywatności obywateli – stwierdził Michał Urbaniak.

Źródła: Twitter/wp.pl/YouTube/nczas.com