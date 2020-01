Rzecznik MSZ Rosji ostro o Polsce. Zacharowa podtrzymuje kłamliwą narrację Kremla

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa skrytykowała uchwałę polskiego Sejmu ws. kremlowskich kłamstw. Uznała, że przyjęty przez Sejm RP dokument na temat II wojny światowej tworzy wrażenie, że „jak w czasach inkwizycji” naukę uznano za herezję.

„Powstaje wrażenie, że – jak w czasach inkwizycji – nauka została przez polski Sejm ogłoszona herezją. Zwolenników faktów historycznych Sejm oskarżył o czary. Właśnie tak ideologia zwycięża nad prawdą” – napisała Zacharowa. Jej post pojawił się na Facebooku w czwartek wieczorem czyli niedługo po przyjęciu uchwały przez Sejm RP.

Przedstawicielka MSZ Rosji dodała, że „prawda została utrwalona przez trybunał w Norymberdze”. „Jeśli polski Sejm wątpi w jego decyzje, to trzeba to zadeklarować. Istnieje kwalifikacja dla tego rodzaju podejścia: jest to rewizja rezultatów II wojny światowej” – oznajmiła rzeczniczka.

Sejm RP przeciwko kłamstwom

Sejm przyjął w czwartek uchwałę, w której potępił w dokumencie „prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej”. Kreml bezczelnymi kłamstwami próbuje obciążyć Polskę odpowiedzialnością za II wojnę światową.

Polscy posłowie błyskawicznie donieśli się do kłamstw i podjęli stosowną uchwałę. „Wielkości narodu oraz stosunków między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne: hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki”.

Uchwała przypomina, że po zawarciu 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie „haniebnego paktu Ribbentrop-Mołotow”. Pierwszymi ofiarami obu totalitaryzmów były Polska i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. „Nie kwestionuje się, że narody Związku Sowieckiego poniosły ofiary w walce z III Rzeszą. Niestety nie przyniosło to państwom Europy Środkowo-Wschodniej niepodległości i suwerenności, a ich mieszkańcom – poszanowania praw człowieka”.

Armia Czerwona nie walczyła z Polakami?

Pod koniec grudnia Putin stwierdził, że przyczyną wojny był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r. Polska rzekomo miała wykorzystać go do realizacji roszczeń terytorialnych, które dotyczyły Zaolzia. Przekonywał też, że Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami. Zaznaczył, że tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.

Uchwała została podjęta przez polskich posłów jednogłośnie,. Podzielony waśniami Parlament RP zjednoczył się przeciwko brudnej grze ze strony Putina. Po zaakceptowaniu dokumentu przez aklamację, posłowie wszystkich ugrupowań – z wyjątkiem Janusza Korwina-Mikke – wstali i zaczęli bić brawo.

