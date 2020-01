Showrunnerka serialu „Wiedźmin” od Netflix’a potwierdza: „W 2. sezonie pojawi się LGBT+”

Serial „Wiedźmin”, który został stworzony na zlecenie platformy Netflix okazał się hitem. Produkcja opiera się na bestsellerowej sadze autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. W lutym rusza produkcja 2. sezonu widowiska. Showrunnerka serialu, Lauren S. Hissrich (49 l.), potwierdziła, że pojawi się w nim wątek LGBT+.

To już pewne – w 2. sezonie serialu „Wiedźmin”, za który odpowiada Netflix, pojawi się wątek LGBT+. Niestety, najprawdopodobniej będzie to sztucznie dodany wątek, stworzony tylko po to, by serial był „politycznie poprawny”. Podobnie sprawa miała się z dodaniem masy kolorowych aktorów w postprodukcji sezonu 1.

– Jedną z rzeczy, które podobają mi się w tych książkach najbardziej, jest ich przewrotność. Owszem, pojawią się reprezentanci LGBT+ – zdradziła showrunnerka za pośrednictwem Reddita.

Owszem, w samej sadze wiedźmińskiej postacie „kochające inaczej” się pojawiają. W bandzie „Szczurów” jest np. lesbijska gwałcicielka, która zmusi Ciri do stosunku. Cirilla będzie później ze strachu dawała się rzeczonej rozbójniczce wykorzystywać przez pewien czas. Co ciekawe, to przykre wydarzenie z historii księżniczki ma według niektórych świadczyć o jej biseksualnej orientacji…

Jednak książkowa chronologia nie przewiduje tego typu bohaterów już na tym etapie produkcji. Dlatego można sądzić, że twórcy sztucznie wykreują jakąś postać, albo co gorsza z jakiegoś heteryka zrobią homo lub bi…