Co z nimi zrobić? Brytyjska rodzina królewska będzie radzić jak potraktować księcia Harry’ego i jego żonę Meghan

Brytyjska królowa Elżbieta II spotka się w poniedziałek z najważniejszymi członkami rodziny królewskiej, aby osobiście przedyskutować przyszłą rolę księcia Harry’ego i jego żony Meghan Markle. Tymczasem sami Brytyjczycy mają serdecznie dość kapryśnej, samolubnej, pary, która chce korzystać z przywilejów i jednocześnie nie mieć żadnych obowiązków wobec korony.

Będzie to pierwsze spotkanie monarchini z wnukiem od czasu, gdy w środę wieczorem para książęca niespodziewanie ogłosiła zamiar częściowej rezygnacji z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej.

Narada odbędzie się w posiadłości Sandringham w hrabstwie Norfolk, a oprócz królowej i Harry’ego wezmą w niej udział także następca tronu, książę Karol oraz jego starszy syn i starszy brat Harry’ego, książę William. Z kolei Meghan, która obecnie przebywa w Kanadzie wraz z synem Archiem, będzie uczestniczyć w rozmowach telefonicznie.

Wprawdzie w sobotę media, powołując się na źródła w Pałacu Buckingham, podawały, że rozmowy w sprawie przyszłej roli Harry’ego i Meghan idą dobrze, nie oznacza to, iż podczas poniedziałkowego spotkania osiągnięte zostanie rozwiązanie.

W środę wieczorem książę Harry i jego żona Meghan niespodziewanie ogłosili na Instagramie, że zamierzają zrezygnować z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej, chcą sami się utrzymywać oraz planują dzielić czas pomiędzy Wielką Brytanią a Ameryką Północną. Ich głównym zajęciem ma być obecnie fundacja charytatywna.

Według źródeł w Pałacu Buckingham para nie konsultowała tego kroku z nikim z rodziny królewskiej. Wielu jej członków poczuło się dotkniętych formą, w jakiej zostało to zakomunikowane. W reakcji na to oświadczenie Elżbieta II w porozumieniu z księciem Karolem oraz jego starszym synem, księciem Williamem, poleciła wysokim rangą członkom personelu Pałacu Buckingham znalezienie praktycznego rozwiązania sytuacji. Jak twierdzą brytyjskie media, królowa chciałaby, aby takie rozwiązanie zostało wypracowane w ciągu 72 godzin.

Większość Brytyjczyków ma serdecznie dość zachowania małżonków Harry i Meghan. Wszystko wskazuje na to, iż chcą mieć wszystkie przywileje członków rodziny królewskiej i jednocześnie nie wypełniać żadnych obowiązków wobec monarchii. Para chce mieszkać w rezydencji wyremontowanej na koszt podatników, mieć obsługę i ochronę VIP, pensję przyznawaną przez rodzinę i żyć jak celebryci od przyjęcia do przyjęcia. Pisze o tym jeden z najbardziej znanych publicystów brytyjskich Pierce Morgan i wprost wzywa by odebrać im wszystkie tytuły i przywileje. Według niego królowa powinna pozbyć się tych „skomlących, maniakalnie egoistycznych, mających urojenia pijawek”