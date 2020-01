Izrael ulepsza „Żelazną kopułę”. System chroni przed atakami rakietowymi [VIDEO]

Izraelskie ministerstwo obrony poinformowało o zakończeniu serii testów zmodernizowanej wersji systemu „Żelazna kopuła”.

System „Żelazna Kopuła” (Iron Dome) to nowoczesny system obrony antybalistycznej krótkiego zasięgu. Przeznaczony jest do przechwytywania i niszczenia rakiet o zasięgu do 70 km oraz pocisków artyleryjskich i moździerzowych.

System działa w każdych warunkach atmosferycznych i niezależnie od pory dnia. Ze względu na częsty ostrzał palestyński ze strefy Gazy, jest to jeden najlepiej sprawdzonych w walce systemów tego typu na świecie.

Jego producentem jest izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Ltd.. System powstał przy współpracy z amerykańskim gigantem z branży zbrojeniowej, firmą Raytheon.

System „Żelazna kopuła” to najniższe piętro izraelskiej warstwowej obrony antybalistycznej. Jej kolejne piętra stanowią systemy Patriot i Proca Dawida (David’s Sling) oraz Arrow 2 i Arrow 3.

The Israel Missile Defense Organization in the DDR&D of the Ministry of Defense, has successfully completed a complex test campaign of an advanced version of the Iron Dome System – exactly a decade after the first successful test! Take a look pic.twitter.com/9Vv5KXVYIE

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) January 12, 2020