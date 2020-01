– Myślę, że wyroków sądowych i boskich się nie komentuje, tylko się wykonuje – powiedziała dziennikarzom Małgorzata Gersdorf, celnie obrazując pozycję sędziów.

W warszawskim spędzie udział wzięli przedstawiciele nie tylko polskiego wymiaru sprawiedliwości, lecz także ich koledzy z innych krajów Europy. Pojawili się m.in. Niemcy, Duńczycy, Francuzi, Włosi, Austriacy i Portugalczycy. Inaczej mówiąc, „ulica i zagranica”. Nie zabrakło też innych znanych twarzy. O „wolność sądów”, które go uniewinniły skandalicznym wyrokiem, walczył m.in. dziennikarz Piotr Najsztub.

Na pytanie, dlaczego bierze udział w marszu 1000 tóg, I prezes SN odparła niezwykle szczerze. – A gdzie ja mam dzisiaj być? Ja powinnam być w łóżku, bo jestem zaziębiona bardzo – przyznała Małgorzata Gersdorf.

Podczas marszu pojawiły się rozmaite symbole. Oprócz polskich flag, powiewały także sztandary Unii Europejskiej i sześciobarwne symbole ideologii LGBT.

