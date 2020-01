Islamizacja Europy w rozkwicie: Muhammad podbija Wiedeń

Wygląda na to, że islamizacja zachodniej Europy trwa w najlepsze. Jak się okazuje, w Wiedniu wyraźnie widać dominację muzułmanów w trzech dzielnicach. W tych obszarach najpopularniejszym imieniem 2019 roku był Muhammad.

Co roku władze Wiednia tworzą zestawienie najpopularniejszych imion. W austriackiej stolicy w 2019 roku największą popularność zyskali co prawda Alexander i Sara, jednak – gdy się przyjrzeć bliżej – sprawa nie rysuje się już w tak jasnych barwach. Muhammad wyraźnie zyskuje na popularności.

W trzech z dwudziestu trzech dzielnic Wiednia w zestawieniu „wygrał” Muhammad. Dotyczy to Favoriten, Fünfhaus i Brigittenau.

W 2017 roku spośród 8,8 mln mieszkańców kraju, przeszło 700 tys. – czyli ok. 8 proc. – stanowili muzułmanie. Austriacy mają już dość islamskich nachodźców. Obecnie stan ten jeszcze się pogorszył, z powodu dużej dzietności mahometan.

Pod koniec września aż 70 proc. Austriaków twierdziło, że w Europie nie ma miejsca na islam. 45 proc. ankietowanych podkreślało, że muzułmanie nie powinni mieć takich samych praw, jak wszyscy obywatele.

Na początku stycznia nowo wybrane władze postanowiły zaostrzyć przepisy dotyczące przyjmowania islamskich nachodźców. Co prawda, do wprowadzenia zmian potrzebna jest modyfikacja konstytucji. Jednak przy obecnych nastrojach nie powinno to stanowić większego problemu.

