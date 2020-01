Meteorolodzy są w szoku. To wydarzy się w styczniu [PROGNOZA POGODY]

Taka prognoza pogody na styczeń to kompletne zaskoczenie. Jak wskazują meteorolodzy w najbliższym czasie zapomnimy o śniegu i mrozie. Termometry w niektórych miejscach kraju pokażą nawet 10 stopni C!

Prognoza pogody wskazuje, że tak wysoka temperatura utrzymywać się będzie przez kilka najbliższych dni. Dopiero w weekend przyjdzie „załamanie” pogody. Wówczas to termometry na wschodzie kraju pokażą od 1 do 2 stopni C.

Według najnowszych informacji, dopiero w okolicach 22 stycznia możemy spodziewać się ochłodzenia i temperatur poniżej 0. Taka sytuacja nie potrwa zbyt długo, ponieważ po zaledwie 3-4 dniach, słupek rtęci ponownie poszybuje w górę.