Do tej pory europarlamentarzyści mieli w swoich ławach flagi państw, z których pochodzą. W poniedziałek jednak Nigel Farage, lider partii Brexit, poinformował na Twitterze, że symbole te musiały zniknąć. Wszystko za sprawą decyzji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

„Właśnie usunięto nasze flagi Union Jack z naszych ław w Parlamencie Europejskim, decyzją przewodniczącego. Symbole narodowe są teraz zakazane. Dzięki Bogu, opuszczamy (Unię – przyp. red.)” – napisał brytyjski polityk.

We have just had our Union Jack flags removed from our desks in the European Parliament, by order of the President.

National symbols are now banned.

Thank god we are leaving.

