Chcieli zrobić selfie ze słoniem, ale słoń nie chciał. Ledwo uszli z życiem [VIDEO]

Wielu turystów udając się do Indii marzy o zrobieniu sobie selfie ze słoniem. Niestety, okazuje się, że nie jest to najlepszy pomysł.

Selfie ze słoniem mogło zakończyć się naprawdę tragicznie. Zwierzę bowiem omal nie stratowało turystów.

Co ważne, był to dziki słoń, nie zaś taki, który na co dzień obcuje z ludźmi. Z tego też faktu wynikała jego agresja.

W trakcie ucieczki turystów mężczyzna przewrócił się. Niewiele brakowało, aby słoń nadepnął go, jednakże tak się nie stało. Zamiast tego zwierzę uderzyło człowieka swoją trąbą.

Miejscowi twierdzą, że stado 50 słoni opuściło okoliczne lasy w celu poszukiwania pożywienia. Stąd też zdarzają się różnego rodzaju incydenty z ich udziałem. Na przykład 4 stycznia słoń zadeptał 75-letnią kobietę.

