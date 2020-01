Cudzoziemcy w Polsce. Kogo jest najwięcej?

Ok. 423 tysięcy cudzoziemców posiadało na początku roku 2020 ważne zezwolenia na pobyt w Polsce – twierdzi Urząd do Spraw Cudzoziemców. To jednak tylko oficjalne dane. Kogo w Polsce jest najwięcej?

Nie ma tu zaskoczenia. Wśród narodowości według których identyfikowani są cudzoziemcy w Polsce, zdecydowanie dominują Ukraińcy. To głównie za ich sprawa liczba legalnych imigrantów w naszym kraju wzrosła w zeszłym roku o ok. 50 tysięcy.

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce w 2019 roku dotyczył obywateli Ukrainy właśnie (35,6 tys). Na kolejnych miejscach wpisano obywateli Białorusi (o 5,5 tys.), Gruzji (o 2,7 tys.), Indii (o 1,1 tys.) oraz Mołdawii (o 1,1 tys.).

Obecnie legalnych Ukraińców w Polsce jest ok 214,7 tys. osób. To czyni ich największą ‚zagraniczną’ mniejszością w Polsce.

Dalej są obywatele Białorusi – 25,6 tys., Niemiec – 21,3 tys., Rosji – 12,5 tys., Wietnamu – 12,1 tys., Indii – 9,9 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 8,5 tys., Wielkiej Brytanii – 6,3 tys. oraz Hiszpanii – 5,9 tys.

W roku 2019 o 120 poc. wzrosła liczba Brytyjczyków, którzy osiedlili się w Polsce. 57 proc. imigrantów, którzy przybyli do naszego kraju to osoby w wieku produktywnym (20-39 lat).

Do danych należy podejście ze sporą rezerwą, ponieważ są to tylko dane „oficjalne”. Dlatego do tej liczby przybyszów spokojnie można doliczyć drugie tyle.

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców