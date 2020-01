Kramer zaatakował papieża, teraz zniknął z mediów społecznościowych. To koniec kontrowersyjnych wpisów jezuity?

Znany, głównie z kontrowersyjnych wypowiedzi, jezuita o. Grzegorz Kramer zniknął z mediów społecznościowych. Tuż po tym, jak przez Internet przetoczyła się rozpętana przez niego burza. Poszło o słowa krytyki pod adresem papieża Benedykta XVI.

Jezuita odniósł się do stanowiska papieża emeryta na temat celibatu księży. Benedykt XVI stanowczo bronił obecnie obowiązujących zasad. Do jego słów odniósł się Grzegorz Kramer.

Benedykt XVI w wydanej ostatnio książce stwierdził, że celibat księży ma bardzo głęboki sens i nie należy zmieniać tej tradycji. W dyskusji na ten temat udział wziął m.in. inny jezuita – Łukasz Sośniak.

„Nowa książka Benedykta XVI nie jest przeciwstawieniem się @Pontifex_pl jak piszą niektóre media. To bzdura. Czemu niby się sprzeciwia? Nawet nie ukazał się dokument posynodalny. Wspiera celibat i uznaje jego wartość. Rzeczywiście – sensacja w Kościele :p” – napisał duchowny.

Pod spodem wypowiedział się także o. Kramer. „Bardziej chodzi o to, że miał milczeć, a póki co teraz zaczyna mówić. Jednak chyba lepiej, żeby papieże umierali” – orzekł.

Jezuita Łukasz Sośniak kontra jezuita Grzegorz Kramer. Panie Boże!

Bardzo Cię proszę – Daj nam Pasterzy!

Bo, jak na razie, w niektórych wypadkach, obdarowujesz nas pastuchami.

A Grzegorz Kramer już nie raz udowodnił, że jest tym drugim.@Jezuici ! pic.twitter.com/6X9ZLzEFuI — Historia Fotografią Pisana (@Jan34733995) January 14, 2020

Po burzy, jaka rozpętała się w mediach, Kramer zamieścił przeprosiny na swoim blogu.

„Określiłem, na początku, mój wpis jako emocjonalny, bo rzeczywiście nie do końca był przemyślany i nie przewidziałem ewentualnych jego skutków. Był emocjonalny także dlatego, że kocham Kościół, i bardzo mi na jedności w Kościele zależy, o co szczerze, bardzo często się modlę. Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci, tak również było w tym wypadku” – napisał.

„Odniosłem się tylko do sytuacji, że mamy papieża Franciszka, w czasie, w którym żyje Jego Poprzednik, co nie jest sytuacją zwykłą. Pisząc, że „chyba lepiej, żeby papieże umierali”, miałem na myśli tylko to, że wtedy nie byłoby sytuacji, w których (co jest przecież faktem) część ludzi Kościoła przeciwstawia zdania dwóch papieży i nimi manipuluje. Stąd moje emocje. Lepsza i bardziej jednoznaczna treść tego zdania powinna brzmieć: „lepiej by było gdyby papieże nie abdykowali”” – wyjaśniał.

Teraz jego konta zniknęły z mediów społecznościowych.

Źródła: Twitter/Facebook/grzegorzkramer.pl