Ujawniono obsadę serialu „Władca Pierścieni”. Jest… kolorowo. Czy Amazon pozostanie wierny książkom?

Amazon tworzy serialową superprodukcję osadzoną w świecie tolkienowskiego „Władcy Pierścieni”. O produkcji wiadomo coraz więcej. Akcja będzie rozgrywać się w Drugiej Erze Śródziemia. Amazon Prime podał listę aktorów zaangażowanych do pracy przy serialu. Będzie to najdroższy serial w historii.

To będzie najdroższy serial w historii. Koszt produkcji wyniesie ponad miliard dolarów. Serial będzie miał 5 sezonów. Amazon Prime, plaforma zamawiająca widowisko, ujawniła listę aktorów.

Pocieszające jest to, że wszyscy oni są Brytyjczykami. To zapewne ucieszyłoby J.R.R. Tolkiena, który był wielkim patriotą. W obsadzie znaleźli się jednak czarnoskórzy i Arabowie. Na razie nie wiadomo, czy zagrają oni dzikich ludzi terroryzujących Śródziemie, jak to zostało opisane w książkach, czy też może twórcy nie pozostaną wierni materiałowi źródłowemu.

Istnieje jednak obawa, że osoby odpowiedzialne za serial stworzą ze Śródziemia krainę multi-kulti, jak to zrobili z Kontynentem twórcy serialu „Wiedźmin” od Netfliksa.

Miejmy tylko nadzieję, że Amazon podaruje sobie wątki LGBT. J.R.R. Tolkien był konserwatywnym katolikiem i jest nawet kandydatem do beatyfikacji, na pewno nie życzyłby sobie takich rzeczy w wykreowanym przez siebie świecie.

Ponieważ wciąż żyją potomkowie Tolkien trzymający pieczę nad jego dziełami, to prawdopodobnie nie mamy się jednak czy martwić.

Wśród najważniejszej części obsady serialu znaleźli się Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, i Daniel Weyman.

Poznaliśmy też nazwisko aktora, który zagra głównego antagonistę. Będzie to Joseph Mawle. Aktor znany z „Gry o tron” dołączył bowiem do obsady serialu Amazona. Na temat tej roli wiemy jedynie tyle, że zagra głównego złoczyńcę, który nazywa się Oren. Nie wiadomo czy jest to człowiek, ork czy któryś Majarów lub Valarów.

Niepokojące jest to, że nikt o imieniu Oren nie występuje w książkach Tolkiena…

Źródło: Amazaon Prime/Nczas.com