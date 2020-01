Winnicki odpowiada Macierewiczowi na temat WOT i Brauna. „Wypowiedź absurdalna” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Robert Winnicki określił wypowiedź atakującą Grzegorza Brauna jako absurdalną. Chodzi o jego tezy na temat Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i rzekomą prorosyjskość polityka.

Antoni Macierewicz zaatakował niedawno Grzegorza Brauna. Powiedział, że „powstanie WOT to jedna z najbardziej groźnych dla Rosji zmian w Polsce”, zaś za Konfederacją „pracują ludzie, którzy zmierzają do tego, żeby polską myśl narodową skierować na tory wykonawstwa rosyjskiego”. Oprócz tego przekonywał, że ludzie wstępują do WOT z powodu katastrofy smoleńskiej.

– Wypowiedź absurdalna. Popierając z całej siły – tak samo, jak myślę, że Grzegorz Braun – koncepcję powstania WOT, że Polska potrzebuje tego rodzaju wojsk, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, wchodzimy w polemikę z rządzącymi na dwóch obszarach. Tzn. co do koncepcji, jak te wojska mają działać i czym być – odpowiedział w NCzasTV poseł Konfederacji Robert Winnicki.

– W skrócie, to takie pospolite ruszenie szczebla powiatowego. Ma za zadanie przede wszystkim pełnić rolę pomocniczą, na swoim terenie. A nie być kolejnym rodzajem wojsk, które niestety – jak Grzegorz Braun to ujął – ma być traktowane jako mięso armatnie w związku z brakami w armii zawodowej. To taka koncepcja jest zupełnie błędna. A póki co wydaje się być ona realizowana – ocenił Winnicki.

– A druga kwestia to geopolityki. Kwestia tego, że nie chcemy być tym pionkiem, który daje się rozgrywać i zbijać w geopolitycznej rozgrywce. Jest takim elementem, za pomocą którego USA chcą szachować Rosję i w ten sposób dać sobą grać. Nie chcemy tego – twierdził.

– Problem skrajnej niesuwerenności intelektualnej tego, co głosi – chociaż nie od dziś – Antoni Macierewicz polega na tym, że wszystko, co zakłada jakąkolwiek podmiotową politykę zagraniczną Polski niepodporządkowaną agendzie amerykańskiej, traktuje on jako rosyjski manewr czy myśl – podkreślił.

