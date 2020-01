Federalny Urząd Statystyczny poinformował, że „liczba mieszkańców Niemiec osiągnęła najwyższy poziom”. Wszystko dzięki multi-kulti i napływowi imigrantów.

Według informacji Federalnego Urzędu Statystycznego w 2019 roku w Niemczech mieszkało ok. 83,2 mln osób. Jest to rekordowy wynik. Jednocześnie odnotowano o wiele niższy wzrost liczby ludności niż w latach 2013-2018. Wyniósł on bowiem zaledwie 200 tys. A to i tak tylko dzięki napływowi imigrantów.

Wzrost liczby ludności w 2019 roku był najniższy od 2012 roku – alarmują niemieccy statystycy. Jak podkreślają, i tak nastąpił on jedynie dzięki imigracji.

„Bez napływu ludności w Niemczech już od 1972 roku nastąpiłby spadek liczby ludności, bo już od tego czasu co roku umiera więcej ludzi, niż się rodzi” – czytamy w niemieckim raporcie.

W 2019 roku za naszą zachodnią granicą urodziło się 770-790 tys. dzieci. Zmarło natomiast 920-940 tys. obywateli.

Jak wynika z danych, migracja netto – czyli różnica pomiędzy imigracją i wyjazdem z kraju – wyniosła ok. 300-350 tys.

Prognozy Federalnego Urzędu Statystycznego przewidują, że do 2035 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym spadnie aż o 4 do 6 mln. Niemieccy eksperci wskazują więc, że ich rodzima gospodarka skazana jest na napływ imigrantów. Kraj już teraz odczuwa skutki braku fachowców na rynku pracy.

Niemiecki rząd postanowił bowiem (jeszcze bardziej) otworzyć kraj na imigrantów. W marcu wejdzie w życie ustawa, która ułatwi „fachowcom spoza Unii Europejskiej” dostęp do niemieckiego rynku pracy.

Tymczasem kulturowe ubogacenie, dzięki imigrantom, wychodzi Niemcom bokiem. Nachodźcy stanowią bowiem 11,5 proc. ludności. Jednocześnie popełniają aż 34,5 proc. przestępstw. Tak wynika z danych za rok 2018. Co więcej, są to w dużej mierze najbardziej brutalne przestępstwa z użyciem przemocy – tym zabójstwa i gwałty – a także kradzieże.

Z kolei w samej tylko Nadrenii Północnej-Westfalii w 2019 roku dokonano niemal 7 tys. przestępstw z użyciem noża i podobnych narzędzi. Wśród 6736 sprawców aż 2654 nie było obywatelami Niemiec. W tej grupie 39,8% to imigranci – osoby z prawem pobytu i ubiegające się o azyl.

Źródła: dw.com/nczas.com