Janusz Korwin-Mikke o prawyborach Konfederacji. Czy Krzysztof Bosak to najlepszy kandydat?

Janusz Korwin-Mikke zamieścił wpis na Facebooku po prawyborach Konfederacji. Zwyciężył w nich – mierząc się w ostatniej turze z Grzegorzem Braunem – Krzysztof Bosak.

– Wybory w KONFEDERACJI wygrał najlepszy Kandydat. Skąd wiemy, że najlepszy? Bo wygrał. Logika tego wariantu d***kracji jest jest taka, że popiera się tego, kto wygrał – i kropka – napisał na Facebooku Janusz Korwin-Mikke.

Wyjaśnił także, dlaczego – jego zdaniem – wygrał Bosak. – Rozgrywka miedzy trzema osobami nie ma żadnego rozstrzygnięcia – trzeba podejmować decyzje na bieżąco i wygrywa ten, kto podejmie ją ostatni. Kolega ją podejmujący dowiedział się (i była to prawda), że narodowcy przekażą część głosów na kol.Dziambora by doprowadzić do remisu, po którym odpadną obydwaj Kandydaci – czytamy we wpisie posła Konfederacji.

– W efekcie doszło do rozgrywki, w której kol.Dziambor uznał, że lepszym Kandydatem będzie kol.Bosak – bo Go, jak się wyraził w wywiadzie dla PolSatu, zna. I większość Jego wyborców Go posłuchała – podkreślił Korwin-Mikke.

– Analiza przeprowadzona poprzedniego dnia na posiedzeniu Prezydium ustaliła, że żaden nasz kandydat nie ma szansy, więc trzeba wybrać mniejsze Zło – pardon: większe Dobro. Kol.Dziambor zadziałał na własną odpowiedzialność. Miejmy nadzieję, że miał rację – podsumował.