We Francji coraz bardziej niebezpiecznie. Ogromny wzrost liczby brutalnych przestępstw

MSW Francji opublikowało statystyki, według których w 2019 roku nastąpił w tym kraju wyraźny wzrost przestępczości. Resort podkreśla, że szczególnie niepokoi wzrost przestępstw z użyciem przemocy i większa liczba zabójstw.

Oceniający te statystyki komentatorzy mówią o „eksplozji” przestępczości we Francji. Z tego powodu – jak zaznaczają – resort spraw wewnętrznych opublikował dane „dyskretnie”. Zawsze robiono to na konferencji prasowej. Tym razem podano je poprzez swój serwis statystyczny (SSMI.

Komentarz w dzienniku „Le Figaro” podkreśla, że na kilka tygodni przed wyborami do rad miejskich sprawa przestępczości jest wrażliwym tematem, gdyż może posłużyć jako argument w kampanii opozycji.

Eksperci zauważają, że szczególnie niepokojący jest wzrost o 8 proc. przestępstw z użyciem przemocy oraz zabójstw. Natomiast większa liczba przestępstw na tle seksualnym tłumaczona jest przerwaniem milczenia przez kobiety. Przypomina się, że już w 2018 roku liczba tych przestępstw wzrosła o prawie 20 proc., a w zeszłym roku zwiększyła się o kolejne 12 proc.

Zwiększyła się liczba zabójstw

Francuskie MSW podaje, że liczby dotyczące kradzieży bez użycia przemocy oraz włamań do samochodów zwiększyły się niewiele – odpowiednio o 1 i 3 proc. Natomiast w ubiegłym roku było o 11 proc. więcej oszustw, wyłudzeń i podobnych przestępstw, które są szczególnie charakterystyczne dla Paryża.

Według statystyk po raz pierwszy od dwóch lat zwiększyła się liczba zabójstw, których ofiarami padło w 2019 roku we Francji 970 osób. Dodać do tego trzeba to, co SSMI nazywa „inną niebezpieczną tendencją” – wzrost liczby usiłowań zabójstw.

– To najgorszy bilans od lat – powiedział cytowany przez dziennik „Le Figaro” prof. Alain Bauer, kryminolog i szef Krajowego Obserwatorium Przestępczości i Reakcji Kryminalnych (ONDPR). – Te liczby pokazują, że zwiększa się liczba wszelkiego rodzaju przemocy. To rodzi obawę, że cofamy się o 40 lat szczególnie, gdy chodzi o zabójstwa i usiłowania zabójstw.

Sytuacja w Paryżu jest alarmująca

Rok 2019 był rokiem często gwałtownych demonstracji ruchu „Żółte Kamizelki”. Mimo to – ku zdziwieniu komentatorów – nieznacznie (o 1 proc.) zmniejszyła się liczba umyślnie rozbitych witryn sklepowych, podpaleń samochodów i innych tego typu zniszczeń.

Włamania, kradzieże kieszonkowe czy wyrywanie z rąk smartfonów są szczególnie dokuczliwe w stolicy Francji. Kradzieże w transporcie publicznym, szczególnie w metrze i RER (paryska podmiejska kolejka dojazdowa) wzrosły o 35 proc. Zgłoszono ich 31 505, ale eksperci uważają, że przynajmniej drugie tyle nie wyszło na jaw.

– Żadna służba policyjna nie jest w stanie poradzić sobie z takim natłokiem wszczynania dochodzeń – komentuje „Le Figaro”, powołując się na najnowszy raport francuskiego Trybunału Obrachunkowego. Napisano w nim, że sytuacja służb policyjnych w Paryżu jest „alarmująca”. W roku 2012 wykryto prawie jedną trzecią sprawców przestępstw, a w 2018 wykrywalność spadła do jednej czwartej.

Co trzeci mieszkaniec się boi

– Ta sytuacja rodzi stały niepokój – powiedział w wywiadzie radiowym socjolog Julien Noble i zacytował niedawne badanie, według którego 31 proc. mieszkańców regionu paryskiego, jadąc metrem lub pociągiem RER, boi się kradzieży lub napaści. Lęk odczuwają szczególnie młodzi ludzie w wieku 15-24 lat.

– To normalne – tłumaczy socjolog – ta kategoria wieku najczęściej staje się ofiarą zaczepek i napaści.

Podobne tendencje – stały wzrost przestępczości odnotowuje się też w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.