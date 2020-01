Francuscy strażacy mają już dość imigrantów. „Chcą nas zabić” [VIDEO]

Strażacy mają już dość interwencji, podczas których muszą gasić pożary wywołane przez zamieszki gangów. „Chcą nas zabić” – mówili protestujący.

Na ulicach Strasburga słychać było wycie syren, a w oczy rzucały się dziesiątki wozów strażackich i setki mundurów. Mieszkańcy miasta wielokrotnie oklaskiwali strażaków, okazując im wsparcie. Manifestanci mieli ze sobą także czarną trumnę

Yann Scheer ze strasburskiej straży pożarnej podkreślał, że mundurowi zgromadzili się przed budynkiem sądu, aby wyrazić zaniepokojenie z powodu agresji, jakiej doświadczają w imigranckich dzielnicach. – Czujemy się tak, jakbyśmy byli celem – mówił. Jak dodał, wcześniej były to sporadyczne sytuacje, wynikające ze skomplikowanych procedur w niektórych strefach. Jednak od Nowego Roku sytuacja drastycznie się pogorszyła.

W Sylwestra dwóch strażaków w Strasburgu zostało rannych, ponieważ do wozu wrzucono pocisk. W ostatnią niedzielę trzech kolejnych zostało zaatakowanych nożem. Sprawcą była osoba, do której przyjechali na interwencję.

W ciągu ostatniej dekady liczba strażaków, którzy twierdzili, że stali się ofiarami napaści wzrosła o 280 proc. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), w 2018 roku nastąpił wzrost liczby ataków na straż pożarną o 21 proc. Zanotowano bowiem aż 3411 przypadków agresji, w stosunku do 2813 w roku 2017. Daje to średnio 7 zaatakowanych strażaków na 10 tys. interwencji. Z raportu wynika również, że w ciągu ostatnich 10 lat następuje stały wzrost tej liczby.

Francja. #Strasbourg : Protest ponad 800 strażaków w celu potępienia przemocy, jakiej doświadczają w dzielnicach miast. „Chcą nas zabić” #France France. #Strasbourg : Protest over 800 firefighters to condemn the violence they experience in city districts. "They want to kill us" pic.twitter.com/YqfF94uqv4

Hundreds of French firemen protested against President #Macron in front of the court house in #Strasbourg

Firemen are angry over the conditions they face in #NoGoZones across the country, where they are violently attacked when trying to put out fires set by rioting #YouthGangs🤔 pic.twitter.com/eEDawsUBkq

— BasedPoland (@BasedPoland) January 18, 2020