Przepowiednia Sandersa spełnia się na naszych oczach? W Indiach ludzie zabijają się o wodę [VIDEO]

Ludzie w Indiach zabijają się o wodę. Do tego typu zdarzeń dochodzi coraz częściej. W tym kraju jest bowiem problem z dostępem do wody pitnej.

Liczba przestępstw z udziałem ludzi, którzy w Indiach zabijają się o wodę, rośnie w ostatnim czasie dynamicznie. Z raportu NCRB wynika, że w 2018 r. zanotowano 838 przestępstw tego typu. Rok wcześniej było 432 przypadki. Łącznie w sporach o wodę życie straciło 93 osoby.

Największy problem z dostępem do wody jest w stanach Maharashtra i Bihar. Wynika on przede wszystkim z niewłaściwej gospodarki. W Indiach pobiera się bowiem tyle wód z zasobów podziemnych, ile łącznie w USA i Chinach.

– Gdy zmniejsza się dostępność wody, zaostrzają się konflikty, obejmują one całe społeczności, spierają się miasta z wsiami. Sytuacja w niektórych stanach była bardzo zła w 2018 roku – powiedział Himanshu Thakkar, koordynator South Asia Network on Dams, Rivers and People.

Szacuje się, że do 2030 r. zapotrzebowanie na wodę w Indiach będzie dwukrotnie większe aniżeli zapewniają to źródła, z których można korzystać.

Bernie Sanders już wcześniej straszył wojnami o wodę. Jak zatem widać, jego przepowiednia zaczyna się spełniać.

Źródło: newindianexpress.com