Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w czwartym kwartale 2019 roku – 5 604,25 zł brutto. Na tej podstawie oblicza się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców. Składki na ZUS w 2020 roku wyniosą 1431,48 złotych miesięcznie.

To największy wzrost w ujęciu kwotowym od 2009 roku oraz największy w ujęciu procentowym od 2012 roku.

Kwotę 1431,48 zł co miesiąc do ZUS przedsiębiorcy będą musieli przelewać od lutego. Jeszcze w styczniu obowiązuje stawka za grudzień 2019 roku, czyli 1316,97 zł. Nietrudno wyliczyć, że składki na ZUS w 2020 roku będą wyższe o 114,51 zł.

„Wszystko wskazuje na to, że największy od wielu lat wzrost składek płaconych przez przedsiębiorców nastąpi w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej, kiedy firmom trudniej będzie generować dodatkowe przychody w celu pokrycia rosnących kosztów. Sytuacja ta powinna pobudzić dyskusję na temat potrzebnych zmian w obowiązującym systemie. Składki przedsiębiorców powinny być ustalane w proporcji do ich dochodów” – można przeczytać w komunikacie Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulg. Beneficjenci 6-miesięcznej „ulgi na start” zapłacą w 2020 roku 362,34 zł. Korzystający z 2-letniego okresu preferencyjnych składek na ZUS – 609,14 zł miesięcznie. To wzrost o 9,6 proc. w stosunku do 2019 roku. Kwoty te – w przeciwieństwie do tzw. „dużego” ZUS-u – wylicza się na podstawie pensji minimalnej.

Źródło: forsal.pl || NCzas.com