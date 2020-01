Greta Thunberg swoim przemówieniem w Davos otworzyła panel dyskusyjny organizowany przez poczytny amerykański dziennik „The New York Times”. – Nasz dom wciąż płonie. Bezczynność powoduje, że z każdą godziną dolewa się oliwy do ognia – ubolewała nastolatka.

– Klimat i środowisko to dziś gorący temat, ale w praktyce nic nie zostało zrobione. Emisje CO2 nie zmniejszyły się – narzekała Thunberg. Po raz kolejny zażądała zaprzestania inwestowania w paliwa kopalniane. Jeśli do tego nie dojdzie – twierdzi – ludzkość będzie musiała tłumaczyć się przyszłemu pokoleniu.

– Zastanówcie się, co powiecie swoim dzieciom? Jak wytłumaczycie porażkę i świadome stworzenie chaosu klimatycznego? – pytała. Zarzucała także, że nikt nie wsłuchuje się w głos młodzieży.

– Ja nie mogę narzekać na to, że nie jestem wysłuchiwana. Ale głos młodych ludzi nie jest, a powinien być w centrum dyskusji – uważa szwedzka aktywistka.

Według Thunberg czasu na uratowanie ludzkości mamy bardzo mało. 17-latka uważa, że nie wystarczy już tylko redukcja emisji gazów cieplarnianych. Należy z nimi całkowicie skończyć.

– Wyjaśnimy sobie coś. Nie potrzebujemy gospodarki niskoemisyjnej. Nie musimy redukować emisji. Z emisjami gazów cieplarniach trzeba po prostu skończyć raz na zawsze – stwierdziła. Według niej należy to zrobić do 2050 roku. Nie zaproponowała jednak niczego w zamian.

Greta Thunberg do Davos udała się prosto z Polski. W Bełchatowie chciała wejść na teren elektrowni węglowej i nagrać film. Film, które zapewne miał posłużyć do propagandowego przekazu o niszczeniu klimatu. Polska Grupa Energetyczna odmówiła jednak szwedzkiej ekoterrorystce wejścia na teren zakładu.

Climate activist @GretaThunberg tells #Davos2020 that "basically nothing" concrete has been done to tackle global CO2 emissions despite "young people pushing" for change, adding "this is just the very beginning"https://t.co/SpE7e8ERa3 pic.twitter.com/hXwHPHji8E

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 21, 2020