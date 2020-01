Sukces środowisk pro-life! W Wielkiej Brytanii zamykają kliniki aborcyjne

Zamknięto 5 klinik aborcyjnych w Wielkiej Brytanii. To niewątpliwy sukces środowisk pro-life.

Zamknięto 5 klinik aborcyjnych w Wielkiej Brytanii. Niedawno przestała działać najstarsza tego typu placówka na terenie Zjednoczonego Królestwa. Teraz upadły kolejne kliniki działające w Birmingham, Nuneaton, Sandwell i Wolverhampton. Placówki te straciły finansowanie ze środków publicznych.

Stowarzyszenie Obrony Dzieci Nienarodzonych powołuje się na raport finansowy Marie Stopes International za ostatnie pięć lat. To właśnie ta organizacja prowadziła zamknięte kliniki.

Stowarzyszenie Obrony Dzieci Nienarodzonych zwraca również uwagę, że Marie Stopes International prowadzi również nielegalne placówki zagranicą. Do tego promuje aborcję na terenie Wielkiej Brytanii. W placówkach dochodziło także do wielu nieprawidłowości np. do wypłacania premii dla personelu za promowanie aborcji czy też pozostawianie szczątków abortowanych dzieci w otwartych pojemnikach na śmieci.

Brytyjski Departament Zdrowia podaje, że w 2018 r. na Wyspach zabito ponad 200 tys. dzieci wskutek aborcji.

