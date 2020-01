Greta Thunberg w polskim Sejmie? Wagarowiczka dostała specjalne zaproszenie

Greta Thunberg w polskim Sejmie? Okazuje się, że najsłynniejsza wagarowiczka na świecie otrzymała specjalne zaproszenie. Wystosował je Krzysztof Śmiszek.

Greta Thunberg w polskim Sejmie z pewnością nie pojawi się w najbliższym czasie. Jednakże Krzysztof Śmiszek wystosował w tej sprawie zaproszenie w studiu TVP Info.

– Pewnie tak, bo ma wpływ na światową opinię publiczną. Nie liczę jednak, że prezydent będzie uznawał inne autorytety niż ten z Nowogrodzkiej. Mamy dobre kontakty ze środowiskami ekologicznymi na całym świecie. Greta zawsze będzie mile widziana w polskim Sejmie. Zapraszamy ją na dobrą herbatę do klubu Lewicy – powiedział.

Poseł Lewicy bardzo krytycznie wypowiedział się przy okazji na temat Elektrowni Bełchatów.

– Elektrownia Bełchatów jest jednym z największych trucicieli w całej Europie. To wstyd, że utrzymujemy takie przedsięwzięcie, zamiast wziąć się do roboty i postawić na rozwiązania ekologiczne. My dzisiaj szczycimy się Elektrownią Bełchatów. Będą kiedyś przyjeżdżali ludzie z całego świata do Polski jako do węglowego skansenu – przyznał Śmiszek.