Andrzej Duda w Davos: „Nie można zrobić omletu bez rozbijania jajek”. O czym mówi prezydent?

Andrzej Duda wystąpił w szwajcarskim Davos, na Światowym Forum Ekonomicznym. Prezydent mówił o potencjale Europy Środkowej i Wschodniej. Duda poruszył również temat Trójmorza.

Prezydent Andrzej Duda pojawił się na panelu Financial Timesa w Polish House w Davos. Mówił o potencjale jaki ma nasz region. Gdy wspomniał o Trójmorzu, to posłużył się powiedzeniem „nie można zrobić omletu bez rozbijania jajek”.

– Niedawna dyskusja publiczna na temat przyszłości Europy w dużej mierze koncentrowała się na wyzwaniach, przed którymi stoimy, takich jak Brexit, zmiany klimatu, migracje i demografia. Będę jednak argumentować, że skuteczne stawienie im czoła będzie w dużej mierze zależeć od stabilnego wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Jeśli tak, to gdzie powinniśmy szukać nowego silnika wzrostu? Jestem głęboko przekonany, że odpowiedź na to pytanie można znaleźć w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Powiem wam dlaczego. W wyniku trzech fal rozszerzenia w 2004, 2007 i 2013 r. Kraje regionu przystąpiły do ​​Unii Europejskiej, zwiększając swój potencjał o ponad 110 milionów ludzi, powiększając swoje terytorium o 28%, ale generując jedynie około 10% PKB UE – powiedział Duda.

– To nasza szansa, aby stać się gospodarczym sercem Europy. Podczas gdy gospodarka „starej” Europy zwalnia, Europa Środkowa może wypełnić tę lukę i przedstawić nowe i innowacyjne pomysły na rozwój gospodarczy. Oczywiście wiemy, że nie wszyscy są zadowoleni z rozwoju, jaki osiągamy w regionie Trójmorza. Ale to jest ok. Jak mówi jedno powiedzenie: „nie można zrobić omletu bez rozbijania jajek” – dodał prezydent.

Źródło: 300polityka