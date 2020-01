Izrael już atakuje Polskę! Swastyki zestawiają z biało-czerwonymi flagami. Spalenie kukły Żyda z prawdziwym Holokaustem [FOTO]

W dniu izraelskich uroczystości z okazji wyzwolenia Auschwitz, w Izraelu wyświetlono materiał o dzisiejszych zagrożeniach antysemityzmu. Obok marszów neonazistów i flag ze swastykami, pokazano polski Marsz Niepodległości i biało-czerwone flagi.

Na dodatek przypominając o prawdziwym Holokauście, telewizja pokazała incydent ze spaleniem kukły Żyda przez Piotra Rybaka. Ogólny przekaz programu był taki, że to Polska jest dziś najmniej bezpiecznym dla Żydów krajem.

Co z tego, że ta propaganda w ogóle nie pokrywa się z faktami. Dziś oczy całego świata zwrócone są na Izrael. Dlaczego Żydom tak zależy na tym, by wykorzystać ten moment do zaatakowania Polaków?