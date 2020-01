POPiS w akcji! Siemoniak poparł rząd i zablokował dyskusję. Wniosek zgłaszał Grzegorz Braun

Grzegorz Braun złożył wniosek, by na Komisji Obrony Narodowej omówić największy kontrakt zbrojeniowy w historii III RP na zakup F35. Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko i nieoczekiwanie dostało wsparcie w osobie Tomasza Siemoniaka z PO. Dzięki temu wniosek przepadł.

Jednym z punktów prac komisji było zaopiniowanie dla Ministra Obrony Narodowej projektu zarządzenia MON zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Grzegorz Braun chciał, by pod dyskusję poddano kontrakt na zakup F35. Całe przedsięwzięcie ma kosztować Polskę 30 mld złotych. Do omówienia jednak nie doszło, bo przeciwko byli wszyscy działacze PiS. Oraz – jako jedyny spoza PiS – Tomasz Siemoniak, czym wyciągnął rękę do rządzących. Dzięki temu niewygodne pytania nie zostaną zadane.