Brytyjska gazeta „Independent”, a dokładniej publicystka Rivkah Brown, odniosła się do debaty o Holokauście zorganizowanej przez ambasadora RP Arkadego Rzegockiego. Zarzuciła Polsce, że próbuje wybielić swój udział w zagładzie Żydów.

„Pierwsza połowa meczu piłkarskiego, jakim jest antysemityzm, ledwo dobiegła końca, a niejaki Arkady Rzegocki od razu rzucił Holokaust na boisko, czym uderzył mnie prosto w twarz” – pisze Rivkah Brown.

„Rzegocki ma rację, że jedną z podstawowych taktyk stosowaną przez Rosję w wybielaniu swojej winy od mrocznej wojennej przeszłości jest przerzucanie uwagi na innych, zwykle na Polaków. Jednak reakcja polskiego ambasadora świadczy o szerszej tendencji do rewizjonizmu historycznego, w której oba narody są aktywnymi uczestnikami” – twierdzi.

„Kiedy nacjonalistyczne, prawicowe Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w 2015 roku, zabrało się do pisania historii Holokaustu na nowo. Przyznało sobie bardziej pochlebną część” – kontynuuje. Nawiązuje do ustawy o IPN, z której ostatecznie PiS wycofał się rakiem.

„Rok później polski rząd podbił stawkę, zakazał określania Auschwitz jako ‚polskiego obozu zagłady’, czyniąc z tego zarzut kryminalny” – czytamy. Twierdzi, że PiS wzorował się na prawie wprowadzonym w 2014 roku przez Kreml, które zabrania rozpowszechniania „fałszywych informacji o działaniach Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej”, w tym porównywanie zbrodni nazistowskich i sowieckich.

„W Polsce opowiada się na nowo o Holokauście”

„Wspólnym wątkiem jest nacjonalizm. Zarówno Rosja, jak i Polska stopniowo dostosowują narrację o Holokauście do patriotycznego mitu, od którego zależą ich rządy nacjonalistyczne” – pisze Brown.

„W Polsce opowiada się na nowo o Holokauście. Liczba Polaków, którzy zginęli jest określana jako sześć milionów. Dziwnym zbiegiem okoliczności to tyle samo, co europejskich Żydów, którzy również zniknęli. To współzawodnictwo, które – jak na ironię – spowodowało nową falę polskiego antysemityzmu” – twierdzi brytyjska publicystka Rivkah Brown.

„Polacy byli również najbardziej entuzjastycznymi podżegaczami dla niektórych nazistów. W 1941 r. nie kierując się żadnymi instrukcjami od swoich niemieckich okupantów, mieszkańcy Jedwabnego zapędzili 300 swoich żydowskich sąsiadów do stodoły i spalili żywcem. Ta niewygodna i nieredukowalna prawda o Holokauście – która burzy polskie uproszczone pojęcie samych siebie – jest taka, że Polacy byli zarówno sprawcami, jak i ofiarami” – kończy kalumnie wobec Polski.

Debatę, do której odnosi się Rivkah Brown, opisujemy w osobnym wątku. Brytyjska gazeta „Independent” od 2010 roku jest własnością rosyjskiego oligarchy Aleksandra Lebiediewa i jego syna Jewgienija. Rivkah Brown to lewicowa publicystka, aktywna działaczka grupy „Żydzi przeciwko Johnsonowi”.