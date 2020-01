Amerykański departament Zdrowia i Opieki Społecznej opublikował swoje stanowisko dotyczące współfinansowania tzw. aborcji przez wspólnoty chrześcijańskie. Sprawa dotyczy stanu Kalifornia, gdzie wprowadzone zostały przepisy zmuszające takie społeczności do przekazywania znaczących środków na mordowanie dzieci nienarodzonych.

„Informujemy stan Kalifornia, że musi przestać zmuszać ludzi dobrej woli do wspierania procederu odbierania ludzkiego życia, nie tylko dlatego, że jest to nie moralne, ale także dlatego, że to niezgodne z prawem” – oświadczył amerykański departament.

Administracja Donalda Trumpa podkreśliła, że Kalifornia łamie federalne prawo, zmuszając wspólnoty do współfinansowania mordu nienarodzonych dzieci. Ogłoszenie decyzji Białego Domu, zakazującej podejmowania tego typu działań przez stan Kalifornia, zaplanowano na 47. Marsz dla Życia, który odbywa się co roku w USA. Tym razem pojawił się na nim prezydent Donald Trump. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy głowa amerykańskie państwa bierze udział w tym wydarzeniu. W ubiegłym roku w marszu uczestniczył wiceprezydent Mike Pence.

W Kalifornii już od 2014 roku obowiązują przepisy, w myśl których pracodawcy muszą finansować plany ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników. Sęk w tym, że obejmują one m.in. tzw. aborcję. Co więcej, przepisy nakładają obowiązek dotowania krwawego procederu także na rozmaite wspólnoty. Dotyczy to także grup religijnych, które z przyczyn moralnych nie chcą tego robić. Ponadto tzw. aborcja jest zaliczana jako „podstawowa opieka zdrowotna”.

Co jeszcze bardziej skandaliczne, według doniesień Alliance Defending Freedom, Kalifornia robiła to potajemnie. W momencie wprowadzania nowych przepisów wspólnoty nie zostały poinformowane, że ich pieniądze idą na aborcję.

„Na podstawie niniejszego zawiadomienia Departament Zdrowia i Opieki zwraca się do Kalifornii z prośbą o poinformowanie w ciągu trzydziestu dni, czy Kalifornia będzie nadal egzekwować swój wymóg objęcia wszystkich składek zdrowotnych kwotą na aborcję, czy też zgodzi się na podjęcie działań naprawczych” – napisano w komunikacie prasowym administracji Trumpa.

Jeżeli Kalifornia zignoruje ten dokument i nie poinformuje, że odtąd będzie działała zgodnie z prawem federalnym, wówczas Biały Dom skieruje zawiadomienie o naruszeniu prawa. Jak podkreślono w komunikacie, niestosowanie się do prawa krajowego może skutkować ograniczeniem wsparcia finansowego przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej oraz zmniejszeniem dotacji dla Kalifornii.

Donald Trump pierwszym prezydentem w historii USA, który bierze udział w Marszu dla Życia. W centrum stolicy USA tysiące ludzi. Nie ma nawet szans w tej chwili podejść pod scenę. Prezydent powiedział, że należy chronić życie, prawa dzieci i prawa nienarodzonych. @RMF24pl pic.twitter.com/iA8FQoxv2s — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) January 24, 2020

Źródła: LifeSiteNews.com/Twitter