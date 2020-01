Blokada pornografii. Minister cyfryzacji Marek Zagórski jest przychylny projektowi, choć chyba dostrzega związane z nim niebezpieczeństwa

Minister cyfryzacji Marek Zagórski w rozmowie z money.pl komentował projekt Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Celem ma być blokada pornografii dla nieletnich w sieci. Na szczęście dostrzega pewne niebezpieczeństwa związane z projektem, choć i tak jest mu przychylny.

Dziennikarz zapytał ministra Zagórskiego o to, jak zdefiniować treści pornograficzne. Podał za przykład serial „Wiedźmin” na platformie Netflix, gdzie również są ostre sceny. Czy blokada pornografii dotyczyłaby więc także platform z filmami?

– Dryfujemy w kierunku, który jest absurdalny. Mówimy o tym, by ograniczyć dzieciom dostęp do treści pornograficznych. W dużej mierze takimi narzędziami powinny być narzędzia, którymi dysponować powinni rodzice. I najlepiej, by to rodzice mieli narzędzia, by móc ograniczać ten dostęp – zauważył minister.

– Dzisiaj takie narzędzia są. Można nawet na poziomie przeglądarki sobie takie ustawienia zrobić. One są do obejścia, natomiast – niestety – rodzice tego nie robią, to po pierwsze. Po drugie, państwo powinno zastanowić się, jak rodziców dodatkowo wspomóc w tym – dodał Marek Zagórski.

– Jest projekt ustawy Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Ten projekt ustawy zakłada, że na obowiązkach dostawców treści pornograficznych będzie ciążył obowiązek weryfikacji wieku użytkownika – zauważył.

Przyznał też, że „kłopot polega na tym, że dyskusja w warstwie technicznej dotyczy tego, jakie narzędzie weryfikacji wieku powinno zostać tutaj zastosowane”.

O kontrowersjach oraz poważnych niebezpieczeństwach projektu STS pisaliśmy TUTAJ.

Źródła: money.pl/nczas.com