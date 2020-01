Juszczyszyn skazał na karę grzywny szefową Kancelarii Sejmu. Wezwał Ziobrę do przesłania dokumentów

Sąd w Olsztynie nałożył 6 tys. zł grzywny na szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską. To kara za to, że nie ujawniła ona sądowi list poparcia do KRS.

Grzywnę nałożył sędzia Paweł Juszczyszyn za to, że Kaczmarska odmówiła mu zapoznania się z listami poparcia do KRS. Na rozprawie nie stawiła się ani szefowa Kancelarii Sejmu, ani jej pełnomocnik.

Juszczyszn podał, że powoływanie się przez Kaczmarską na decyzję UODO przy odmówienie udostępnienia list poparcia do KRS jest błędne. Wskazał, że decyzja UODO nie ma zastosowania w przypadku postępowania sądowego. Powołał się przy tym na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego i pismo samego prezesa UODO.

– Listy poparcia do KRS są informacją publiczną – powiedział sędzia Juszczyszyn. Wezwał również – pod rygorem skazania na grzywnę – ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę do okazania sądowi oryginałów – lub urzędowo poświadczonych kopii – dokumentów dotyczących wyboru do KRS w nowym składzie sędziów.

W ten sposób sędzia chce ustalić, czy na listach poparcia dla członków KRS widnieją nazwiska sędziów. Czy np. pracowników resortu sprawiedliwości, co jest podnoszone przez niektórych polityków.

Sąd podkreślił, że dokumenty mają być przesłane „bez jakiejkolwiek ingerencji w ich treść, w szczególności bez anonimizacji danych w nich zawartych”.

Minister Ziobro ma nadesłać te dokumenty w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia. W przeciwnym wypadku zagroził ministrowi grzywną.

Źródło: PAP || NCzas.com