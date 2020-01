Koronawirus w Europie! We Francji już DWA przypadki zakażenia tajemniczym wirusem z Chin [VIDEO]

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem zdiagnozowano w Bordeaux, a drugi w okolicach Paryża – podaje Reuters.

Minister Byzyn podała, że prawdopodobnie zdiagnozowane zostaną we Francji kolejne przypadki zakażenia wirusem z Wuhan

Ambasada Chin w Paryżu namierzyła mieszkankę Wuhan, która zdołała oszukać kontrolerów na lotnisku. „Tuż przed wylotem miałam lekką gorączkę i kaszel. Śmiertelnie się wystraszyłam i szybko wzięłam (obniżające gorączkę) leki. Ciągle sprawdzałam temperaturę. Na szczęście udało mi się ją zbić i moja odprawa przebiegła gładko” – relacjonowała Chinka w mediach społecznościowych.

Najprawdopodobniej, gdyby nie opublikowała swoich zwierzeń w sieci, nikt by się o tym nie dowiedział. Jednak postanowiła inaczej. Ze względu na szalejącą epidemię koronawirusa, sprawa szybko zyskała rozgłos we Francji. Ostatecznie kobietę namierzyli urzędnicy chińskiej ambasady.

Już w 10 miastach prowincji Hubei zawieszono komunikację miejską i ograniczono transport oraz odwołano imprezy publiczne. Powodem jest szalejący w Chinach koronawirus. Zarażonych jest 830 osób, zmarło 25. W sieci roi się od przerażających nagrań, na których widać jak ludzie dosłownie padają na ulicach.

In #Wuhan ,people are collapsing on streets due to the deadly #WuhanPneumonia . so helpless. #WuhanCoronavirus #WuhanOutbreak pic.twitter.com/X5ho3Llpcm

A weibo video posted by a person claiming to be a nurse in #Wuhan Red Cross Hospital. She said medical workers and patients were stuck with three deceased in a packed hospital corridor. No one is here to take care of the bodies. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/MKumfLDPki

Likely a video from #Wuhan railway station.

Someone please helps me to verify.

China’s army is locking down the city with assault weapons due to #WuhanPneumonia outbreak.

Is it necessary?People just want to survive. No individual life is respected when its odd with CCP interest pic.twitter.com/DGUHFSjLgR

— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) January 24, 2020